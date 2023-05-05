05 мая 2023
04 мая 2023

В ХМАО продается элитный коттедж с баскетбольной площадкой. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Коттеджный посёлок. Курган , таунхаус, недвижимость, коттедж, загородный дом, коттеджный поселок, дом, фасад дома
Дом расположен в закрытом коттеджном поселке Фото:

В Сургуте (ХМАО) выставили на продажу четырехэтажный коттедж с дизайнерским ремонтом и баскетбольной площадкой на участке стоимостью 43 миллиона рублей. Особняк оборудован сауной, а из окон открывается вид на реку Сайма. Объявление опубликовано на портале «Avito».

«Продается или сдается четырехэтажный роскошный жилой дом в закрытом коттеджном поселке Березка, в центре города Сургут. Идеальное расположение дома в конце улицы, как будто в тихой гавани, позволяет наслаждаться из окон дома на открывающийся великолепный вид на речку Сайма. С другой стороны дома можно наблюдать пространство с личной баскетбольной площадкой и зоной барбекю», — говорится в объявлении.

Площадь дома составляет 448 квадратных метров. В помещениях выполнен дизайнерский ремонт. Дом оборудован камином с дымоотводом. На верхнем дома этаже все предназначено для отдыха. Здесь располагаются сауна, душевая кабина, санузел.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте (ХМАО) выставили на продажу четырехэтажную усадьбу стоимостью 37 миллионов рублей. Особняк оборудован сауной и спа-зоной, а также в доме есть собственная библиотека и тренажерный зал.

На территории расположена зона барбекю
На территории расположена зона барбекю

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В Сургуте (ХМАО) выставили на продажу четырехэтажный коттедж с дизайнерским ремонтом и баскетбольной площадкой на участке стоимостью 43 миллиона рублей. Особняк оборудован сауной, а из окон открывается вид на реку Сайма. Объявление опубликовано на портале «Avito». «Продается или сдается четырехэтажный роскошный жилой дом в закрытом коттеджном поселке Березка, в центре города Сургут. Идеальное расположение дома в конце улицы, как будто в тихой гавани, позволяет наслаждаться из окон дома на открывающийся великолепный вид на речку Сайма. С другой стороны дома можно наблюдать пространство с личной баскетбольной площадкой и зоной барбекю», — говорится в объявлении. Площадь дома составляет 448 квадратных метров. В помещениях выполнен дизайнерский ремонт. Дом оборудован камином с дымоотводом. На верхнем дома этаже все предназначено для отдыха. Здесь располагаются сауна, душевая кабина, санузел. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте (ХМАО) выставили на продажу четырехэтажную усадьбу стоимостью 37 миллионов рублей. Особняк оборудован сауной и спа-зоной, а также в доме есть собственная библиотека и тренажерный зал.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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