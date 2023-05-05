Дом расположен в закрытом коттеджном поселке Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Сургуте (ХМАО) выставили на продажу четырехэтажный коттедж с дизайнерским ремонтом и баскетбольной площадкой на участке стоимостью 43 миллиона рублей. Особняк оборудован сауной, а из окон открывается вид на реку Сайма. Объявление опубликовано на портале «Avito».

«Продается или сдается четырехэтажный роскошный жилой дом в закрытом коттеджном поселке Березка, в центре города Сургут. Идеальное расположение дома в конце улицы, как будто в тихой гавани, позволяет наслаждаться из окон дома на открывающийся великолепный вид на речку Сайма. С другой стороны дома можно наблюдать пространство с личной баскетбольной площадкой и зоной барбекю», — говорится в объявлении.

Площадь дома составляет 448 квадратных метров. В помещениях выполнен дизайнерский ремонт. Дом оборудован камином с дымоотводом. На верхнем дома этаже все предназначено для отдыха. Здесь располагаются сауна, душевая кабина, санузел.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте (ХМАО) выставили на продажу четырехэтажную усадьбу стоимостью 37 миллионов рублей. Особняк оборудован сауной и спа-зоной, а также в доме есть собственная библиотека и тренажерный зал.