Площадь особняка составляет почти 600 квадратных метров Фото: Алексей Андронов © URA.RU

В Сургуте (ХМАО) выставили на продажу четырехэтажную усадьбу стоимостью 37 миллионов рублей. Особняк оборудован сауной и спа-зоной, а также в доме есть собственная библиотека и тренажерный зал. Объявление опубликовано на сайте «Дом клик».

«В доме 9 спален, каминный и тренажерный зал, библиотека, кухня-столовая, 4 санузла, 6 лоджий, 2 балкона, 5 кладовых, спа-зона финская сауна, хамам, солярий, бассейн», — говорится в объявлении. Площадь усадьбы составляет почти 600 квадратных метров. На участке находится гараж и гостевой дом.

На участке выполнен ландшафтный дизайн, а также построена беседка и летняя кухня с барбекю и плитой. Отдельно здесь создан павильон для игр и детская площадка.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске сдают «королевские апартаменты» за 250 тысяч в месяц. Квартиру выставили для аренды с мебелью в золоте и дорогостоящим ремонтом. Агентство также публиковало фото объекта.

Площадь усадьбы составляет более 600 квадратных метров Фото: «Этажи»

В доме есть бильярдная, спортзал и спа-зона Фото: «Этажи»