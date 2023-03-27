27 марта 2023

В Сургуте продают четырехэтажную усадьбу за 37 млн с библиотекой и спа-зоной. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Коттеджный поселок "Березка". Сургут, элитное жилье, коттедж, коттеджный поселок, долина нищих, частный сектор
Площадь особняка составляет почти 600 квадратных метров Фото:

В Сургуте (ХМАО) выставили на продажу четырехэтажную усадьбу стоимостью 37 миллионов рублей. Особняк оборудован сауной и спа-зоной, а также в доме есть собственная библиотека и тренажерный зал. Объявление опубликовано на сайте «Дом клик».

«В доме 9 спален, каминный и тренажерный зал, библиотека, кухня-столовая, 4 санузла, 6 лоджий, 2 балкона, 5 кладовых, спа-зона финская сауна, хамам, солярий, бассейн», — говорится в объявлении. Площадь усадьбы составляет почти 600 квадратных метров. На участке находится гараж и гостевой дом.

На участке выполнен ландшафтный дизайн, а также построена беседка и летняя кухня с барбекю и плитой. Отдельно здесь создан павильон для игр и детская площадка.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске сдают «королевские апартаменты» за 250 тысяч в месяц. Квартиру выставили для аренды с мебелью в золоте и дорогостоящим ремонтом. Агентство также публиковало фото объекта.

Площадь усадьбы составляет более 600 квадратных метров
Площадь усадьбы составляет более 600 квадратных метров
Фото:
В доме есть бильярдная, спортзал и спа-зона
В доме есть бильярдная, спортзал и спа-зона
Фото:
Владелец оценил особняк в 37 млн рублей
Владелец оценил особняк в 37 млн рублей
Фото:

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В Сургуте (ХМАО) выставили на продажу четырехэтажную усадьбу стоимостью 37 миллионов рублей. Особняк оборудован сауной и спа-зоной, а также в доме есть собственная библиотека и тренажерный зал. Объявление опубликовано на сайте «Дом клик». «В доме 9 спален, каминный и тренажерный зал, библиотека, кухня-столовая, 4 санузла, 6 лоджий, 2 балкона, 5 кладовых, спа-зона финская сауна, хамам, солярий, бассейн», — говорится в объявлении. Площадь усадьбы составляет почти 600 квадратных метров. На участке находится гараж и гостевой дом. На участке выполнен ландшафтный дизайн, а также построена беседка и летняя кухня с барбекю и плитой. Отдельно здесь создан павильон для игр и детская площадка. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске сдают «королевские апартаменты» за 250 тысяч в месяц. Квартиру выставили для аренды с мебелью в золоте и дорогостоящим ремонтом. Агентство также публиковало фото объекта.
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