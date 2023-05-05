05 мая 2023

В Тюменском районе ввели режим ЧС из-за пожаров

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Пожар на складах. Екатеринбург, дым, пожарная машина, электросамокат
В Тюменском районе сейчас бушуют пожары Фото:
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В лесах Тюменского района ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за распространения пожаров. Соответствующее постановление подписала глава муниципалитета Светлана Иванова.

«В целях обеспечения безопасности населения, противопожарной защиты населенных пунктов, организации мероприятий по тушению лесных и ландшафтных (природных) пожаров <…> постановляю: ввести режим чрезвычайной ситуации в лесах муниципального характера в связи с пожарами с 00 час. 00 мин. 06.05.2023», — указано в документе, опубликованном Информационным центром правительства Тюменской области.

Режим ЧС будет действовать в пределах границ лесов Тюменского района. В связи его введением вводится круглосуточное дежурство руководителей и должностных лиц, которые отвечают за чрезвычайные ситуации.

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В лесах Тюменского района ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за распространения пожаров. Соответствующее постановление подписала глава муниципалитета Светлана Иванова. «В целях обеспечения безопасности населения, противопожарной защиты населенных пунктов, организации мероприятий по тушению лесных и ландшафтных (природных) пожаров <…> постановляю: ввести режим чрезвычайной ситуации в лесах муниципального характера в связи с пожарами с 00 час. 00 мин. 06.05.2023», — указано в документе, опубликованном Информационным центром правительства Тюменской области. Режим ЧС будет действовать в пределах границ лесов Тюменского района. В связи его введением вводится круглосуточное дежурство руководителей и должностных лиц, которые отвечают за чрезвычайные ситуации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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