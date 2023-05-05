В Тюменском районе ввели режим ЧС из-за пожаров

В Тюменском районе сейчас бушуют пожары Фото: Московец Илья © URA.RU

новость из сюжета Лесные пожары в России 2023

В лесах Тюменского района ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за распространения пожаров. Соответствующее постановление подписала глава муниципалитета Светлана Иванова.

«В целях обеспечения безопасности населения, противопожарной защиты населенных пунктов, организации мероприятий по тушению лесных и ландшафтных (природных) пожаров <…> постановляю: ввести режим чрезвычайной ситуации в лесах муниципального характера в связи с пожарами с 00 час. 00 мин. 06.05.2023», — указано в документе, опубликованном Информационным центром правительства Тюменской области.

Режим ЧС будет действовать в пределах границ лесов Тюменского района. В связи его введением вводится круглосуточное дежурство руководителей и должностных лиц, которые отвечают за чрезвычайные ситуации.