В Тюменском районе ввели режим ЧС из-за пожаров

В лесах Тюменского района ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за распространения пожаров. Соответствующее постановление подписала глава муниципалитета Светлана Иванова.
«В целях обеспечения безопасности населения, противопожарной защиты населенных пунктов, организации мероприятий по тушению лесных и ландшафтных (природных) пожаров <…> постановляю: ввести режим чрезвычайной ситуации в лесах муниципального характера в связи с пожарами с 00 час. 00 мин. 06.05.2023», — указано в документе, опубликованном Информационным центром правительства Тюменской области.
Режим ЧС будет действовать в пределах границ лесов Тюменского района. В связи его введением вводится круглосуточное дежурство руководителей и должностных лиц, которые отвечают за чрезвычайные ситуации.
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