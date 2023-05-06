Военкоры: ЧВК «Вагнер» штурмует «дорогу жизни» ВСУ

«Вагнер» начал операцию по захвату «дороги жизни» ВСУ Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» начали штурм «дороги жизни» украинских военных возле населенного пункта Хромовое, по которой они получают подкрепление и резервы. Об этом сообщили аналитики ВСУ.

«Россияне снова массированно пошли на трассу возле Хромового. Пытаются прорваться. Там просто ад. ВСУ отбиваются как могут», — приводит информацию украинских военных аналитиков telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Ранее URA.RU сообщало о начале наступления отрядов ЧВК «Вагнер» в западной части Артемовска (Бахмута). Об этом в ходе брифинга Министерства обороны РФ сообщил Игорь Конашенков.