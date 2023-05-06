Военкоры: ЧВК «Вагнер» штурмует «дорогу жизни» ВСУ

«Вагнер» начал операцию по захвату «дороги жизни» ВСУ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» начали штурм «дороги жизни» украинских военных возле населенного пункта Хромовое, по которой они получают подкрепление и резервы. Об этом сообщили аналитики ВСУ.
«Россияне снова массированно пошли на трассу возле Хромового. Пытаются прорваться. Там просто ад. ВСУ отбиваются как могут», — приводит информацию украинских военных аналитиков telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
Ранее URA.RU сообщало о начале наступления отрядов ЧВК «Вагнер» в западной части Артемовска (Бахмута). Об этом в ходе брифинга Министерства обороны РФ сообщил Игорь Конашенков.
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