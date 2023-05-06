Военкоры: ЧВК «Вагнер» штурмует «дорогу жизни» ВСУ

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«Вагнер» начал операцию по захвату «дороги жизни» ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» начали штурм «дороги жизни» украинских военных возле населенного пункта Хромовое, по которой они получают подкрепление и резервы. Об этом сообщили аналитики ВСУ.

«Россияне снова массированно пошли на трассу возле Хромового. Пытаются прорваться. Там просто ад. ВСУ отбиваются как могут», — приводит информацию украинских военных аналитиков telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Ранее URA.RU сообщало о начале наступления отрядов ЧВК «Вагнер» в западной части Артемовска (Бахмута). Об этом в ходе брифинга Министерства обороны РФ сообщил Игорь Конашенков.

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Штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» начали штурм «дороги жизни» украинских военных возле населенного пункта Хромовое, по которой они получают подкрепление и резервы. Об этом сообщили аналитики ВСУ. «Россияне снова массированно пошли на трассу возле Хромового. Пытаются прорваться. Там просто ад. ВСУ отбиваются как могут», — приводит информацию украинских военных аналитиков telegram-канал «Военкоры Русской Весны». Ранее URA.RU сообщало о начале наступления отрядов ЧВК «Вагнер» в западной части Артемовска (Бахмута). Об этом в ходе брифинга Министерства обороны РФ сообщил Игорь Конашенков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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