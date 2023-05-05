Минобороны РФ: штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» наступают в Артемовске

Штурмовые отряды наступают в западной части Артемовска
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» наступают в западной части Артемовска. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
«В ходе специальной военной операции на донецком направлении штурмовые отряды продолжают наступательные действия на западе Артемовска», — отметил Конашенков в ходе брифинга. По его словам, поддержку отрядам ЧВК «Вагнер» оказывают десантные подразделения ВДВ: они сковывают противника на флангах.
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