Минобороны РФ: штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» наступают в Артемовске

Минобороны РФ: штурмовые отряды ЧВК «Вагнер„наступают в Артемовске

05 мая 2023 в 17:20 Размер текста - 17 +

Штурмовые отряды наступают в западной части Артемовска Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» наступают в западной части Артемовска. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. «В ходе специальной военной операции на донецком направлении штурмовые отряды продолжают наступательные действия на западе Артемовска», — отметил Конашенков в ходе брифинга. По его словам, поддержку отрядам ЧВК «Вагнер» оказывают десантные подразделения ВДВ: они сковывают противника на флангах.

Штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» наступают в западной части Артемовска. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. «В ходе специальной военной операции на донецком направлении штурмовые отряды продолжают наступательные действия на западе Артемовска», — отметил Конашенков в ходе брифинга. По его словам, поддержку отрядам ЧВК «Вагнер» оказывают десантные подразделения ВДВ: они сковывают противника на флангах.