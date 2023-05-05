Минобороны РФ: штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» наступают в Артемовске

Минобороны РФ: штурмовые отряды ЧВК «Вагнер„наступают в Артемовске
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Колонна военной техники в районе Запорожской области. Запорожская область, вдв, военные, сво
Штурмовые отряды наступают в западной части Артемовска Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» наступают в западной части Артемовска. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«В ходе специальной военной операции на донецком направлении штурмовые отряды продолжают наступательные действия на западе Артемовска», — отметил Конашенков в ходе брифинга. По его словам, поддержку отрядам ЧВК «Вагнер» оказывают десантные подразделения ВДВ: они сковывают противника на флангах.

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Штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» наступают в западной части Артемовска. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. «В ходе специальной военной операции на донецком направлении штурмовые отряды продолжают наступательные действия на западе Артемовска», — отметил Конашенков в ходе брифинга. По его словам, поддержку отрядам ЧВК «Вагнер» оказывают десантные подразделения ВДВ: они сковывают противника на флангах.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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