Shot: украинские диверсанты ночью пытались зайти в Белгородскую область

06 мая 2023 в 12:51 Размер текста - 17 +

Диверсанты пытались проникнуть в Белгородскую область, но пограничники им помешали Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Пограничники в Белгородской области отбили атаку украинских диверсантов в ночь на 6 мая. Группа подошла со стороны города Волчанск (Харьковская область). «Группа диверсантов ночью пыталась проникнуть на территорию Белгородской области. <…> Пограничники отбили атаки», — сообщают авторы telegram-канала Shot. Уточняется, что диверсионная группа подошла к селу Новая Таволжанка со стороны Волчанска. Ранее Вооруженные силы Украины десять раз за сутки ударили беспилотниками по Белгородской области. Киев активно атакует приграничные российские территории с начала спецоперации РФ. Обновлено 13:23: URA.RU направило запрос в пресс-службу Белгородской области. Ответ ожидается.

Пограничники в Белгородской области отбили атаку украинских диверсантов в ночь на 6 мая. Группа подошла со стороны города Волчанск (Харьковская область). «Группа диверсантов ночью пыталась проникнуть на территорию Белгородской области. <…> Пограничники отбили атаки», — сообщают авторы telegram-канала Shot. Уточняется, что диверсионная группа подошла к селу Новая Таволжанка со стороны Волчанска. Ранее Вооруженные силы Украины десять раз за сутки ударили беспилотниками по Белгородской области. Киев активно атакует приграничные российские территории с начала спецоперации РФ. Обновлено 13:23: URA.RU направило запрос в пресс-службу Белгородской области. Ответ ожидается.