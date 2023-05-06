Shot: украинские диверсанты ночью пытались зайти в Белгородскую область

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Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, ВСУ, наемник, stock
Диверсанты пытались проникнуть в Белгородскую область, но пограничники им помешали Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Пограничники в Белгородской области отбили атаку украинских диверсантов в ночь на 6 мая. Группа подошла со стороны города Волчанск (Харьковская область).

«Группа диверсантов ночью пыталась проникнуть на территорию Белгородской области. <…> Пограничники отбили атаки», — сообщают авторы telegram-канала Shot. Уточняется, что диверсионная группа подошла к селу Новая Таволжанка со стороны Волчанска.

Ранее Вооруженные силы Украины десять раз за сутки ударили беспилотниками по Белгородской области. Киев активно атакует приграничные российские территории с начала спецоперации РФ.

Обновлено 13:23: URA.RU направило запрос в пресс-службу Белгородской области. Ответ ожидается.

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Пограничники в Белгородской области отбили атаку украинских диверсантов в ночь на 6 мая. Группа подошла со стороны города Волчанск (Харьковская область). «Группа диверсантов ночью пыталась проникнуть на территорию Белгородской области. <…> Пограничники отбили атаки», — сообщают авторы telegram-канала Shot. Уточняется, что диверсионная группа подошла к селу Новая Таволжанка со стороны Волчанска. Ранее Вооруженные силы Украины десять раз за сутки ударили беспилотниками по Белгородской области. Киев активно атакует приграничные российские территории с начала спецоперации РФ. Обновлено 13:23: URA.RU направило запрос в пресс-службу Белгородской области. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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