Shot: украинские диверсанты ночью пытались зайти в Белгородскую область

Пограничники в Белгородской области отбили атаку украинских диверсантов в ночь на 6 мая. Группа подошла со стороны города Волчанск (Харьковская область).
«Группа диверсантов ночью пыталась проникнуть на территорию Белгородской области. <…> Пограничники отбили атаки», — сообщают авторы telegram-канала Shot. Уточняется, что диверсионная группа подошла к селу Новая Таволжанка со стороны Волчанска.
Ранее Вооруженные силы Украины десять раз за сутки ударили беспилотниками по Белгородской области. Киев активно атакует приграничные российские территории с начала спецоперации РФ.
Обновлено 13:23: URA.RU направило запрос в пресс-службу Белгородской области. Ответ ожидается.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!