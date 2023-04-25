SHOT: ВСУ десять раз за сутки ударили беспилотниками по Белгородской области

25 апреля 2023 в 11:02 Размер текста - 17 +

Атаки БПЛА украинских войск не принесли жертв Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Белгородской области зафиксировали десять атак дронами ВСУ за сутки. Беспилотники целились в электроподстанцию и средства наблюдения. «Первый американский беспилотник Switchblade обезвредили пограничники электронным ружьем, при падении никто не пострадал», — пишет telegram-канал SHOT. Еще восемь квадрокоптеров ВСУ отработали у села Орловка Белгородского района, на электроподстанцию «Ржевка» в селах Нежеголь, Красное, Муром, Марьино и Середа Шебекинского района также безрезультатно. Десятый дрон упал возле села Вериговка Валуйского района. БПЛА-камикадзе повреждена уличная камера наблюдения. Пострадавших нет. Ранее URA.RU сообщало, что украинские дроны восемь раз атаковали Белгородскую область за 23 апреля. Из-за чего был ранен один человек, повреждена вышка связи и трансформатор.

В Белгородской области зафиксировали десять атак дронами ВСУ за сутки. Беспилотники целились в электроподстанцию и средства наблюдения. «Первый американский беспилотник Switchblade обезвредили пограничники электронным ружьем, при падении никто не пострадал», — пишет telegram-канал SHOT. Еще восемь квадрокоптеров ВСУ отработали у села Орловка Белгородского района, на электроподстанцию «Ржевка» в селах Нежеголь, Красное, Муром, Марьино и Середа Шебекинского района также безрезультатно. Десятый дрон упал возле села Вериговка Валуйского района. БПЛА-камикадзе повреждена уличная камера наблюдения. Пострадавших нет. Ранее URA.RU сообщало, что украинские дроны восемь раз атаковали Белгородскую область за 23 апреля. Из-за чего был ранен один человек, повреждена вышка связи и трансформатор.