05 мая 2023

В курганском округе авиация МЧС тушит лесной пожар рядом с селами. Видео

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Пожар в Логоушке. Курган, мчс, пожар, тушение, пожарные
В тушении пожара задействованы 187 человек Фото:
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Весенние пожары в Курганской области 2023

В Варгашинском муниципальном округе (Курганская область) авиация МЧС защищает от огня села Носково и Мостовское и деревню Заозерная. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Курганской области.

«Авиация МЧС России (вертолет МИ-8, самолет-амфибия Бе-200 ЧС) и пожарные защищают от лесного пожара Носково, Мостовское и деревню Заозерная. Пожар действует на площади 59 Га», — сообщается в ведомстве.

По информации МЧС, угроза населенным пунктам отсутствует, но ветер и жаркая погода «осложняют складывающуюся пожароопасную обстановку». В тушении лесного пожара задействованы 46 единиц техники и 187 человек.

Ранее URA.RU писало, что огнеборцы тушили пожары в трех муниципальных округах Курганской области. Спасатели защищали от огня села Иванково, Птичье и Мыркайское.

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В Варгашинском муниципальном округе (Курганская область) авиация МЧС защищает от огня села Носково и Мостовское и деревню Заозерная. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Курганской области. «Авиация МЧС России (вертолет МИ-8, самолет-амфибия Бе-200 ЧС) и пожарные защищают от лесного пожара Носково, Мостовское и деревню Заозерная. Пожар действует на площади 59 Га», — сообщается в ведомстве. По информации МЧС, угроза населенным пунктам отсутствует, но ветер и жаркая погода «осложняют складывающуюся пожароопасную обстановку». В тушении лесного пожара задействованы 46 единиц техники и 187 человек. Ранее URA.RU писало, что огнеборцы тушили пожары в трех муниципальных округах Курганской области. Спасатели защищали от огня села Иванково, Птичье и Мыркайское.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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