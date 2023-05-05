В курганском округе авиация МЧС тушит лесной пожар рядом с селами. Видео

06 мая 2023 в 15:20 Размер текста - 17 +

В тушении пожара задействованы 187 человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023 В Варгашинском муниципальном округе (Курганская область) авиация МЧС защищает от огня села Носково и Мостовское и деревню Заозерная. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Курганской области. «Авиация МЧС России (вертолет МИ-8, самолет-амфибия Бе-200 ЧС) и пожарные защищают от лесного пожара Носково, Мостовское и деревню Заозерная. Пожар действует на площади 59 Га», — сообщается в ведомстве. По информации МЧС, угроза населенным пунктам отсутствует, но ветер и жаркая погода «осложняют складывающуюся пожароопасную обстановку». В тушении лесного пожара задействованы 46 единиц техники и 187 человек. Ранее URA.RU писало, что огнеборцы тушили пожары в трех муниципальных округах Курганской области. Спасатели защищали от огня села Иванково, Птичье и Мыркайское.

В Варгашинском муниципальном округе (Курганская область) авиация МЧС защищает от огня села Носково и Мостовское и деревню Заозерная. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Курганской области. «Авиация МЧС России (вертолет МИ-8, самолет-амфибия Бе-200 ЧС) и пожарные защищают от лесного пожара Носково, Мостовское и деревню Заозерная. Пожар действует на площади 59 Га», — сообщается в ведомстве. По информации МЧС, угроза населенным пунктам отсутствует, но ветер и жаркая погода «осложняют складывающуюся пожароопасную обстановку». В тушении лесного пожара задействованы 46 единиц техники и 187 человек. Ранее URA.RU писало, что огнеборцы тушили пожары в трех муниципальных округах Курганской области. Спасатели защищали от огня села Иванково, Птичье и Мыркайское.