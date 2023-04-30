30 апреля 2023
29 апреля 2023

Пожарные защищают от огня три курганских села

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в Логоушке. Курган, мчс, пожар, тушение
В тушении пожаров задействованы 677 человек Фото:
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В Курганской области пожарные защищают от огня села Иванково (Альменевский муниципальный округ), Птичье (Шумихинский муниципальный округ) и Мыркайское (Мишкинский муниципальный округ). В тушении ландшафтных и лесных пожаров вблизи населенных пунктов участвуют авиация МЧС России и пожарно-спасательные подразделения, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Курганской области.

«На данный момент авиация МЧС России и пожарно-спасательные подразделения тушат пожары в Альменевском муниципальном округе (рядом с селом Иванково), Шумихинском муниципальном округе (село Птичье) и Мишкинском муниципальном округе (село Мыркайское)», — сообщается в ведомстве. В тушении пожаров задействованы 677 человек и 190 единиц техники.

Ранее URA.RU писало, что пожарные защищают от огня деревню Озерки Мишкинского муниципального округа (Курганская область). Пожары действуют в трех километрах от населенного пункта и не представляют угрозы.

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В Курганской области пожарные защищают от огня села Иванково (Альменевский муниципальный округ), Птичье (Шумихинский муниципальный округ) и Мыркайское (Мишкинский муниципальный округ). В тушении ландшафтных и лесных пожаров вблизи населенных пунктов участвуют авиация МЧС России и пожарно-спасательные подразделения, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Курганской области. «На данный момент авиация МЧС России и пожарно-спасательные подразделения тушат пожары в Альменевском муниципальном округе (рядом с селом Иванково), Шумихинском муниципальном округе (село Птичье) и Мишкинском муниципальном округе (село Мыркайское)», — сообщается в ведомстве. В тушении пожаров задействованы 677 человек и 190 единиц техники. Ранее URA.RU писало, что пожарные защищают от огня деревню Озерки Мишкинского муниципального округа (Курганская область). Пожары действуют в трех километрах от населенного пункта и не представляют угрозы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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