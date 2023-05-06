МВД заявило о задержании причастного к взрыву машины Прилепина

Захар Прилепин находился на заднем сиденьи машины (архивное фото)
новость из сюжетаВ Нижнем Новгороде взорвали машину Захара Прилепина
Причастного к взрыву машины, в которой ехал писатель Захар Прилепин, задержали. Об этом сообщает
По заявлению официального представителя МВД России Ирины Волк, силовики по горячим следам задержали мужчину, который возможно причастен к подрыву автомобиля Прилепина. Личность задержанного не раскрывается.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!