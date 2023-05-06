МВД заявило о задержании причастного к взрыву машины Прилепина

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Машина сгорела. Пожар. Екатеринбург., машина, пожар, авто
Захар Прилепин находился на заднем сиденьи машины (архивное фото) Фото:
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В Нижнем Новгороде взорвали машину Захара Прилепина

Причастного к взрыву машины, в которой ехал писатель Захар Прилепин, задержали. Об этом сообщает МВД России.

По заявлению официального представителя МВД России Ирины Волк, силовики по горячим следам задержали мужчину, который возможно причастен к подрыву автомобиля Прилепина. Личность задержанного не раскрывается.

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Причастного к взрыву машины, в которой ехал писатель Захар Прилепин, задержали. Об этом сообщает МВД России. По заявлению официального представителя МВД России Ирины Волк, силовики по горячим следам задержали мужчину, который возможно причастен к подрыву автомобиля Прилепина. Личность задержанного не раскрывается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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