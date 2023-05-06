СКР квалифицировал покушение на Прилепина как теракт

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
XI съезд партии Справедливая Россия - За Правду. Москва, прилепин захар
Прилепин получил травмы в результате подрыва его личного автомобиля Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Новгороде взорвали машину Захара Прилепина

Уголовное дело о покушении на писателя Захара Прилепина возбуждено по статье «Теракт». Об этом сообщили в пресс-службе СКР.

«По факту подрыва автомобиля Захара Прилепина возбуждено уголовное по ст. 205 УК РФ (террористический акт)», — сообщает информационный центр СКР. Согласно данным следствия, покушение было совершено около 11.00 в Борском районе Нижегородской области. «Произошла детонация взрывного устройства в автомобиле Audi Q7», — отметили в СКР.

Водитель Прилепина погиб. Сам Прилепин доставлен в больницу с травмами. На месте происшествия работают следователи-криминалисты СК России и специалисты-взрывотехники.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Уголовное дело о покушении на писателя Захара Прилепина возбуждено по статье «Теракт». Об этом сообщили в пресс-службе СКР. «По факту подрыва автомобиля Захара Прилепина возбуждено уголовное по ст. 205 УК РФ (террористический акт)», — сообщает информационный центр СКР. Согласно данным следствия, покушение было совершено около 11.00 в Борском районе Нижегородской области. «Произошла детонация взрывного устройства в автомобиле Audi Q7», — отметили в СКР. Водитель Прилепина погиб. Сам Прилепин доставлен в больницу с травмами. На месте происшествия работают следователи-криминалисты СК России и специалисты-взрывотехники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...