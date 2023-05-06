СКР квалифицировал покушение на Прилепина как теракт

Уголовное дело о покушении на писателя Захара Прилепина возбуждено по статье «Теракт». Об этом сообщили в пресс-службе СКР.
«По факту подрыва автомобиля Захара Прилепина возбуждено уголовное по ст. 205 УК РФ (террористический акт)», — сообщает информационный центр СКР. Согласно данным следствия, покушение было совершено около 11.00 в Борском районе Нижегородской области. «Произошла детонация взрывного устройства в автомобиле Audi Q7», — отметили в СКР.
Водитель Прилепина погиб. Сам Прилепин доставлен в больницу с травмами. На месте происшествия работают следователи-криминалисты СК России и специалисты-взрывотехники.
Уголовное дело о покушении на писателя Захара Прилепина возбуждено по статье «Теракт». Об этом сообщили в пресс-службе СКР. «По факту подрыва автомобиля Захара Прилепина возбуждено уголовное по ст. 205 УК РФ (террористический акт)», — сообщает информационный центр СКР. Согласно данным следствия, покушение было совершено около 11.00 в Борском районе Нижегородской области. «Произошла детонация взрывного устройства в автомобиле Audi Q7», — отметили в СКР. Водитель Прилепина погиб. Сам Прилепин доставлен в больницу с травмами. На месте происшествия работают следователи-криминалисты СК России и специалисты-взрывотехники.