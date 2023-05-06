Кадыров заявил, что ждет приказа выдвинуться в Бахмут

06 мая 2023 в 19:50 Размер текста - 17 +

Подразделения «Ахмат» готовы выдвигаться в Артемовск Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Подразделения спецназа «Ахмат» готовы выдвигаться в Артемовск (Бахмут). Об этом заявил глава Чечни Разман Кадыров. Она также призвал ЧВК «Вагнер» остаться в городе, чтобы освободить его совместными усилиями. «Я подписал письмо на имя Верховного Главнокомандующего о готовности вернуть город и очистить его от натовских и украинских сатанистов силами подразделений „Ахмат“. Бойцы находятся в боевой готовности. Мы ждем только приказа. У нас есть [возможность] заменить любого, у кого нервы не выдерживают», — заявил Кадыров в своем telegram-канале . Он сообщил также, что первые подразделения уже «тронулись в сторону зоны проведения СВО». Кадыров выразил уверенность, что город будет освобожден в ближайшее время. «Мы уже начали разрабатывать свою стратегию действий на этом участке совместно с Министерством обороны РФ», — подчеркнул он. Также Кадыров обратился к «вагнеровцам» с просьбой остаться в городе, чтобы продолжить освобождение Бахмута совместными усилиями. «Если вы останетесь с нами, то я вам обещаю, что мы создадим лучшие условия, чем сегодня есть у вас», — подчеркнул он. Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что уходит из Бахмута. Он отметил, что готов передать дела чеченскому спецназу «Ахмат», отлично зарекомендовавшему себя при освобождении Мариуполя. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подразделения спецназа «Ахмат» готовы выдвигаться в Артемовск (Бахмут). Об этом заявил глава Чечни Разман Кадыров. Она также призвал ЧВК «Вагнер» остаться в городе, чтобы освободить его совместными усилиями. «Я подписал письмо на имя Верховного Главнокомандующего о готовности вернуть город и очистить его от натовских и украинских сатанистов силами подразделений „Ахмат“. Бойцы находятся в боевой готовности. Мы ждем только приказа. У нас есть [возможность] заменить любого, у кого нервы не выдерживают», — заявил Кадыров в своем telegram-канале. Он сообщил также, что первые подразделения уже «тронулись в сторону зоны проведения СВО». Кадыров выразил уверенность, что город будет освобожден в ближайшее время. «Мы уже начали разрабатывать свою стратегию действий на этом участке совместно с Министерством обороны РФ», — подчеркнул он. Также Кадыров обратился к «вагнеровцам» с просьбой остаться в городе, чтобы продолжить освобождение Бахмута совместными усилиями. «Если вы останетесь с нами, то я вам обещаю, что мы создадим лучшие условия, чем сегодня есть у вас», — подчеркнул он. Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что уходит из Бахмута. Он отметил, что готов передать дела чеченскому спецназу «Ахмат», отлично зарекомендовавшему себя при освобождении Мариуполя.