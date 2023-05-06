Кадыров заявил, что ждет приказа выдвинуться в Бахмут

Подразделения спецназа «Ахмат» готовы выдвигаться в Артемовск (Бахмут). Об этом заявил глава Чечни Разман Кадыров. Она также призвал ЧВК «Вагнер» остаться в городе, чтобы освободить его совместными усилиями.
«Я подписал письмо на имя Верховного Главнокомандующего о готовности вернуть город и очистить его от натовских и украинских сатанистов силами подразделений „Ахмат“. Бойцы находятся в боевой готовности. Мы ждем только приказа. У нас есть [возможность] заменить любого, у кого нервы не выдерживают», — заявил Кадыров
Он сообщил также, что первые подразделения уже «тронулись в сторону зоны проведения СВО». Кадыров выразил уверенность, что город будет освобожден в ближайшее время. «Мы уже начали разрабатывать свою стратегию действий на этом участке совместно с Министерством обороны РФ», — подчеркнул он.
Также Кадыров обратился к «вагнеровцам» с просьбой остаться в городе, чтобы продолжить освобождение Бахмута совместными усилиями. «Если вы останетесь с нами, то я вам обещаю, что мы создадим лучшие условия, чем сегодня есть у вас», — подчеркнул он.
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что уходит из Бахмута. Он отметил, что готов передать дела чеченскому спецназу «Ахмат», отлично зарекомендовавшему себя при освобождении Мариуполя.
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