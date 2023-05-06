Стало известно о состоянии здоровья Прилепина

Врачи диагностировали тяжелую сочетанную травму у Прилепина
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Прилепина оперируют в нижегородской больнице Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Новгороде взорвали машину Захара Прилепина

У писателя Захара Прилепина, машину которого подорвали в Нижнем Новгороде, была диагностирована тяжелая сочетанная травма. Его оперируют в нижегородской больнице имени Семашко.

«У Захара Прилепина тяжелая сочетанная травма, минно-взрывное ранение, контузия обоих легких, многочисленные переломы и ушибы. В больницу он поступил в сознании», — сообщает источник РЕН ТВ с места событий. Его оперируют в больнице имени Семашко в Нижнем Новгороде.

Машина, в которой ехал Захар Прилепин была подорвана на трассе. МВД России задержало подозреваемого в совершении теракта. Ранее он был судим.

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У писателя Захара Прилепина, машину которого подорвали в Нижнем Новгороде, была диагностирована тяжелая сочетанная травма. Его оперируют в нижегородской больнице имени Семашко. «У Захара Прилепина тяжелая сочетанная травма, минно-взрывное ранение, контузия обоих легких, многочисленные переломы и ушибы. В больницу он поступил в сознании», — сообщает источник РЕН ТВ с места событий. Его оперируют в больнице имени Семашко в Нижнем Новгороде. Машина, в которой ехал Захар Прилепин была подорвана на трассе. МВД России задержало подозреваемого в совершении теракта. Ранее он был судим.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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