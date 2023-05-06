Стало известно о состоянии здоровья Прилепина

Прилепина оперируют в нижегородской больнице
новость из сюжетаВ Нижнем Новгороде взорвали машину Захара Прилепина
У писателя Захара Прилепина, машину которого подорвали в Нижнем Новгороде, была диагностирована тяжелая сочетанная травма. Его оперируют в нижегородской больнице имени Семашко.
«У Захара Прилепина тяжелая сочетанная травма, минно-взрывное ранение, контузия обоих легких, многочисленные переломы и ушибы. В больницу он поступил в сознании», — сообщает источник РЕН ТВ с места событий. Его оперируют в больнице имени Семашко в Нижнем Новгороде.
Машина, в которой ехал Захар Прилепин была подорвана на трассе. МВД России задержало подозреваемого в совершении теракта. Ранее он был судим.
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