МВД опубликовало видео задержания подозреваемого в покушении на Прилепина

МВД России опубликовало видеозапись с задержанием причастного к покушению на писателя Захара Прилепина. Подозреваемый ранее был судим, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«В ходе мероприятий по плану „Перехват“ трое участковых уполномоченных полиции МО МВД России „Семеновский“ задержали у лесного массива ранее судимого мужчину 1993 года рождения, который может быть причастен к преступлению», — заявила Ирина Волк, ее слова приводит телеканал «Царьград». Она отметила, что задержанный отправлен в отдел полиции. Идет поиск остальных соучастников покушения на Прилепина.
Ранее в Нижнем Новгороде была подорвана машина, в которой ехал писатель Захар Прилепин. Ему оказывают всю необходимую помощь. Водитель машины с позывным «Злой» погиб на месте. По данному факту возбуждено уголовное дело, передает «Национальная служба новостей». Позже Следственный комитет России квалифицировал произошедшее как теракт.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!