СКР подтвердил, что подозреваемый в покушении на Прилепина действовал по заданию спецслужб Украины

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Последствия пожара в кино-концертном театре "Космос". Екатеринбург, ск рф, следственный комитет рф
Александр Пермяков действовал по заданию спецслужб Украины, сообщили в СКР Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Новгороде взорвали машину Захара Прилепина

Задержанный Александр Пермяков, который причастен к покушению на писателя Захара Прилепина, признался, что задание ему дали украинские спецслужбы. Об этом сообщил Следственный комитет России (СКР).

«В ходе допроса он дает показания, что действовал по заданию сотрудников спецслужб Украины. На дороге по пути следования автомобиля Захара Прилепина Пермяков заложил взрывное устройство, которое привел в действие дистанционно», — сообщил Следственный комитет России в своем telegram-канале. Допрос Пермякова продолжается.

Машина с Захаром Прилепиным ехала по дороге в Нижнем Новгороде. В этот момент произошел взрыв под машиной, передает «Национальная служба новостей». Водитель с позывным «Злой» погиб на месте. Прилепин находится в нижегородской больнице имени Семашко. Врачи диагностировали тяжелую сочетанную травму.

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Задержанный Александр Пермяков, который причастен к покушению на писателя Захара Прилепина, признался, что задание ему дали украинские спецслужбы. Об этом сообщил Следственный комитет России (СКР). «В ходе допроса он дает показания, что действовал по заданию сотрудников спецслужб Украины. На дороге по пути следования автомобиля Захара Прилепина Пермяков заложил взрывное устройство, которое привел в действие дистанционно», — сообщил Следственный комитет России в своем telegram-канале. Допрос Пермякова продолжается. Машина с Захаром Прилепиным ехала по дороге в Нижнем Новгороде. В этот момент произошел взрыв под машиной, передает «Национальная служба новостей». Водитель с позывным «Злой» погиб на месте. Прилепин находится в нижегородской больнице имени Семашко. Врачи диагностировали тяжелую сочетанную травму.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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