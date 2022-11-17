На «курганской Рублевке» на место ушедшего главврача-военного нашли нового руководителя

В Кетовской ЦРБ назначен новый руководитель (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Кетовскую центральную районную больницу (ЦРБ) после ухода и. о. главврача Игоря Радионова возглавила Маргарита Лошенкова, являющаяся руководителем Глядянской и Звериноголовской ЦРБ в Курганской области. Информация о ее должности указана в посте telegram-канала областного департамента здравоохранения.

«<…> комментирует ремонтные работы руководитель Кетовской центральной районной больницы Маргарита Лошенкова», — указано в посте. По данным СБИС, Лошенкова является главврачом Глядянской ЦРБ и исполняющим обязанности главврача Звериноголовской ЦРБ.

Во время разговора URA.RU с Маргаритой Лошенковой связь прервалась, получить оперативный комментарий не удалось. Еще раз дозвониться до Лошенковой не получилось, звонок сорвался. По вопросу назначений на место главного врача в районных больницах URA.RU направляло запрос в департамент здравоохранения. На момент публикации ответ не поступил.

Как отмечает инсайдер, близкий к сфере здравоохранения, Лошенкова также может занять освободившееся место главного врача в Половинской ЦРБ. Ранее URA.RU писало, что военный врач Игорь Радионов уволился с постов главного врача в Половинской и Кетовской ЦРБ. По словам инсайдера, увольнение может быть связано с возросшей нагрузкой во время руководства сразу двумя учреждениями.