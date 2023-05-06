Под Тюменью в результате ДТП пострадал ребенок. Фото

07 мая 2023 в 06:20 Размер текста - 17 +

Мама пострадавшего ребенка привлечена к административной ответственности Фото: Сергей Леонов © URA.RU Под Тюменью в садовом обществе «Тура» во время столкновения двух машин пострадал 7-летний пассажир. Об этом сообщили в социальных сетях. «ДТП под Тюменью 5 мая спровоцировал 21-летний „бесправник“. Выезжая на перекресток со второстепенной дороги на „Тойоте“, молодой человек не пропустил автомобиль „Лада“. На переднем сиденье „Лады“ ехал 7-летний пассажир, мальчик был пристегнут ремнем безопасности, однако он получил травму», — пишут в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП Тюмень: ЧП, ЧС и другие инциденты на дорогах». Мама пострадавшего ребенка 30-летняя водитель «Лады» привлечена к административной ответственности за нарушения правил перевозки детей — на переднем сиденье маленьких пассажиров до 12-ти лет нужно перевозить с использованием детского удерживающего устройства. Обстоятельства ДТП еще выясняются. Агентство направило запрос в пресс-службу ГИБДД. Ответ ожидается.

Под Тюменью в садовом обществе «Тура» во время столкновения двух машин пострадал 7-летний пассажир. Об этом сообщили в социальных сетях. «ДТП под Тюменью 5 мая спровоцировал 21-летний „бесправник“. Выезжая на перекресток со второстепенной дороги на „Тойоте“, молодой человек не пропустил автомобиль „Лада“. На переднем сиденье „Лады“ ехал 7-летний пассажир, мальчик был пристегнут ремнем безопасности, однако он получил травму», — пишут в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП Тюмень: ЧП, ЧС и другие инциденты на дорогах». Мама пострадавшего ребенка 30-летняя водитель «Лады» привлечена к административной ответственности за нарушения правил перевозки детей — на переднем сиденье маленьких пассажиров до 12-ти лет нужно перевозить с использованием детского удерживающего устройства. Обстоятельства ДТП еще выясняются. Агентство направило запрос в пресс-службу ГИБДД. Ответ ожидается.