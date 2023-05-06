06 мая 2023
05 мая 2023

Под Тюменью в результате ДТП пострадал ребенок. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Авария Красная-Ленина. Челябинск. 27 августа 2014, разбитые машины, дтп, авария
Мама пострадавшего ребенка привлечена к административной ответственности Фото:

Под Тюменью в садовом обществе «Тура» во время столкновения двух машин пострадал 7-летний пассажир. Об этом сообщили в социальных сетях.

«ДТП под Тюменью 5 мая спровоцировал 21-летний „бесправник“. Выезжая на перекресток со второстепенной дороги на „Тойоте“, молодой человек не пропустил автомобиль „Лада“. На переднем сиденье „Лады“ ехал 7-летний пассажир, мальчик был пристегнут ремнем безопасности, однако он получил травму», — пишут в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП Тюмень: ЧП, ЧС и другие инциденты на дорогах».

Мама пострадавшего ребенка 30-летняя водитель «Лады» привлечена к административной ответственности за нарушения правил перевозки детей — на переднем сиденье маленьких пассажиров до 12-ти лет нужно перевозить с использованием детского удерживающего устройства. Обстоятельства ДТП еще выясняются.

Агентство направило запрос в пресс-службу ГИБДД. Ответ ожидается.

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Под Тюменью в садовом обществе «Тура» во время столкновения двух машин пострадал 7-летний пассажир. Об этом сообщили в социальных сетях. «ДТП под Тюменью 5 мая спровоцировал 21-летний „бесправник“. Выезжая на перекресток со второстепенной дороги на „Тойоте“, молодой человек не пропустил автомобиль „Лада“. На переднем сиденье „Лады“ ехал 7-летний пассажир, мальчик был пристегнут ремнем безопасности, однако он получил травму», — пишут в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП Тюмень: ЧП, ЧС и другие инциденты на дорогах». Мама пострадавшего ребенка 30-летняя водитель «Лады» привлечена к административной ответственности за нарушения правил перевозки детей — на переднем сиденье маленьких пассажиров до 12-ти лет нужно перевозить с использованием детского удерживающего устройства. Обстоятельства ДТП еще выясняются. Агентство направило запрос в пресс-службу ГИБДД. Ответ ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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