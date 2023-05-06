Baza: ВСУ атаковали Крым беспилотниками 07 мая 2023 в 06:10 Размер текста - 17 + В соцсетях появились сообщения об атаке беспилотников ВСУ на Крым Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ попытались атаковать Крым с помощью беспилотников, над полуостровом работает ПВО. Украинские БПЛА были замечены в районе мыса Фиолент. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «ВСУ атаковал Крым с помощью беспилотников. Над полуостровом работают системы ПВО. Как минимум один из беспилотников самолетного типа был сбит над Севастополем в районе мыса Фиолент. Осколки разлетелись на 70 метров. Пострадавших нет», — говорится в сообщении. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что над полуостровом сбита баллистическая ракета. Позже советник главы полуострова Олег Крючков рассказал еще об одной сбитой ракете. ВСУ попытались атаковать Крым с помощью беспилотников, над полуостровом работает ПВО. Украинские БПЛА были замечены в районе мыса Фиолент. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «ВСУ атаковал Крым с помощью беспилотников. Над полуостровом работают системы ПВО. Как минимум один из беспилотников самолетного типа был сбит над Севастополем в районе мыса Фиолент. Осколки разлетелись на 70 метров. Пострадавших нет», — говорится в сообщении. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что над полуостровом сбита баллистическая ракета. Позже советник главы полуострова Олег Крючков рассказал еще об одной сбитой ракете. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям