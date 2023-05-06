06 мая 2023

Baza: ВСУ атаковали Крым беспилотниками

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Дроны. stock, бпла, беспилотник, дрон, stock, бла
В соцсетях появились сообщения об атаке беспилотников ВСУ на Крым Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ попытались атаковать Крым с помощью беспилотников, над полуостровом работает ПВО. Украинские БПЛА были замечены в районе мыса Фиолент. Об этом сообщает telegram-канал Baza.

«ВСУ атаковал Крым с помощью беспилотников. Над полуостровом работают системы ПВО. Как минимум один из беспилотников самолетного типа был сбит над Севастополем в районе мыса Фиолент. Осколки разлетелись на 70 метров. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что над полуостровом сбита баллистическая ракета. Позже советник главы полуострова Олег Крючков рассказал еще об одной сбитой ракете.

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ВСУ попытались атаковать Крым с помощью беспилотников, над полуостровом работает ПВО. Украинские БПЛА были замечены в районе мыса Фиолент. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «ВСУ атаковал Крым с помощью беспилотников. Над полуостровом работают системы ПВО. Как минимум один из беспилотников самолетного типа был сбит над Севастополем в районе мыса Фиолент. Осколки разлетелись на 70 метров. Пострадавших нет», — говорится в сообщении. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что над полуостровом сбита баллистическая ракета. Позже советник главы полуострова Олег Крючков рассказал еще об одной сбитой ракете.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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