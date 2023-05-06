Baza: ВСУ атаковали Крым беспилотниками

ВСУ попытались атаковать Крым с помощью беспилотников, над полуостровом работает ПВО. Украинские БПЛА были замечены в районе мыса Фиолент. Об этом сообщает telegram-канал Baza.
«ВСУ атаковал Крым с помощью беспилотников. Над полуостровом работают системы ПВО. Как минимум один из беспилотников самолетного типа был сбит над Севастополем в районе мыса Фиолент. Осколки разлетелись на 70 метров. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что над полуостровом сбита баллистическая ракета. Позже советник главы полуострова Олег Крючков рассказал еще об одной сбитой ракете.
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