В Курганской области из-за пьяных водителей пострадали десятки людей

В Курганской области сотрудники полиции зарегистрировали за четыре месяца 17 дорожно-транспортных происшествий по вине нетрезвых водителей. Об этом сообщается на странице группы «ГИБДД 45» в соцсети «ВКонтакте».
«По вине нетрезвых водителей с начала года в Курганской области погибли два человека. Получили различные травмы в ДТП — 21 человек», — уточнило ведомство в своей группе в соцсети.
По информации ведомства, дорожные полицейские регулярно ведут борьбу с пьяными водителями. «Однако водители продолжают пренебрегать правилами и садятся за руль в нетрезвом состоянии, тем самым подвергая опасности свою жизнь и жизнь окружающих людей», — говорится в посте ведомства «ВКонтакте».
Ранее URA.RU писало, что в результате рейда «Нетрезвый водитель» в Курганской области за два дня полицейскими было поймано 42 пьяных водителя. Не имели прав 43 остановленных водителя.
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