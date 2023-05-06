В Курганской области из-за пьяных водителей пострадали десятки людей

07 мая 2023 в 06:26 Размер текста - 17 +

В Курганской области произошло 17 ДТП из-за пьяных водителей за четыре месяца Фото: Московец Илья © URA.RU В Курганской области сотрудники полиции зарегистрировали за четыре месяца 17 дорожно-транспортных происшествий по вине нетрезвых водителей. Об этом сообщается на странице группы «ГИБДД 45» в соцсети «ВКонтакте». «По вине нетрезвых водителей с начала года в Курганской области погибли два человека. Получили различные травмы в ДТП — 21 человек», — уточнило ведомство в своей группе в соцсети. По информации ведомства, дорожные полицейские регулярно ведут борьбу с пьяными водителями. «Однако водители продолжают пренебрегать правилами и садятся за руль в нетрезвом состоянии, тем самым подвергая опасности свою жизнь и жизнь окружающих людей», — говорится в посте ведомства «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало, что в результате рейда «Нетрезвый водитель» в Курганской области за два дня полицейскими было поймано 42 пьяных водителя. Не имели прав 43 остановленных водителя.

В Курганской области сотрудники полиции зарегистрировали за четыре месяца 17 дорожно-транспортных происшествий по вине нетрезвых водителей. Об этом сообщается на странице группы «ГИБДД 45» в соцсети «ВКонтакте». «По вине нетрезвых водителей с начала года в Курганской области погибли два человека. Получили различные травмы в ДТП — 21 человек», — уточнило ведомство в своей группе в соцсети. По информации ведомства, дорожные полицейские регулярно ведут борьбу с пьяными водителями. «Однако водители продолжают пренебрегать правилами и садятся за руль в нетрезвом состоянии, тем самым подвергая опасности свою жизнь и жизнь окружающих людей», — говорится в посте ведомства «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало, что в результате рейда «Нетрезвый водитель» в Курганской области за два дня полицейскими было поймано 42 пьяных водителя. Не имели прав 43 остановленных водителя.