06 мая 2023
05 мая 2023

В Курганской области из-за пьяных водителей пострадали десятки людей

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники ГИБДД на дежурстве. Екатеринбург, проезжая часть, водительское удостоверение, проверка на дороге, гибдд, инспектор дпс, дпс, дорожная безопасность
В Курганской области произошло 17 ДТП из-за пьяных водителей за четыре месяца Фото:

В Курганской области сотрудники полиции зарегистрировали за четыре месяца 17 дорожно-транспортных происшествий по вине нетрезвых водителей. Об этом сообщается на странице группы «ГИБДД 45» в соцсети «ВКонтакте».

«По вине нетрезвых водителей с начала года в Курганской области погибли два человека. Получили различные травмы в ДТП — 21 человек», — уточнило ведомство в своей группе в соцсети.

По информации ведомства, дорожные полицейские регулярно ведут борьбу с пьяными водителями. «Однако водители продолжают пренебрегать правилами и садятся за руль в нетрезвом состоянии, тем самым подвергая опасности свою жизнь и жизнь окружающих людей», — говорится в посте ведомства «ВКонтакте».

Ранее URA.RU писало, что в результате рейда «Нетрезвый водитель» в Курганской области за два дня полицейскими было поймано 42 пьяных водителя. Не имели прав 43 остановленных водителя.

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В Курганской области сотрудники полиции зарегистрировали за четыре месяца 17 дорожно-транспортных происшествий по вине нетрезвых водителей. Об этом сообщается на странице группы «ГИБДД 45» в соцсети «ВКонтакте». «По вине нетрезвых водителей с начала года в Курганской области погибли два человека. Получили различные травмы в ДТП — 21 человек», — уточнило ведомство в своей группе в соцсети. По информации ведомства, дорожные полицейские регулярно ведут борьбу с пьяными водителями. «Однако водители продолжают пренебрегать правилами и садятся за руль в нетрезвом состоянии, тем самым подвергая опасности свою жизнь и жизнь окружающих людей», — говорится в посте ведомства «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало, что в результате рейда «Нетрезвый водитель» в Курганской области за два дня полицейскими было поймано 42 пьяных водителя. Не имели прав 43 остановленных водителя.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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