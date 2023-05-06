06 мая 2023
05 мая 2023

В тюменском поселке улица выгорела дотла. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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ПГТ Сосьва после пожара. Свердловская область, сгоревший дом, пожар в частном доме, пожар в деревне
На месте пожара работали сотрудники МЧС Фото:

В поселке Новый Тап (Юргинском районе, Тюменской области) во время пожара 6 мая выгорела целая улица. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

«В поселке Новый Тап 6 мая выгорела улица дотла», — пишут очевидцы в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ЧС Тюмень». Масштаб огненного разрушения пока не известен. На месте работали сотрудники МЧС.

Агентство направило запрос в пресс-службу МЧС России по Тюменской области. Ответ ожидается.

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В поселке Новый Тап (Юргинском районе, Тюменской области) во время пожара 6 мая выгорела целая улица. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. «В поселке Новый Тап 6 мая выгорела улица дотла», — пишут очевидцы в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ЧС Тюмень». Масштаб огненного разрушения пока не известен. На месте работали сотрудники МЧС. Агентство направило запрос в пресс-службу МЧС России по Тюменской области. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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