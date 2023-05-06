На месте пожара работали сотрудники МЧС
В поселке Новый Тап (Юргинском районе, Тюменской области) во время пожара 6 мая выгорела целая улица. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.
«В поселке Новый Тап 6 мая выгорела улица дотла», — пишут очевидцы в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ЧС Тюмень». Масштаб огненного разрушения пока не известен. На месте работали сотрудники МЧС.
Агентство направило запрос в пресс-службу МЧС России по Тюменской области. Ответ ожидается.
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