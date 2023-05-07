Свердловский мэр обратился за помощью к добровольцам

Ветер способствует распространению огня Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Пожары в Свердловской области

Глава Дегтярска (Свердловская область) Вадим Пильников обратился к жителям за помощью в борьбе с пожарами. Он подчеркнул, что необходимы добровольцы, чтобы остановить огонь.

«Призываю жителей города помочь в тушении пожара. Ситуация складывается неблагоприятным образом, сильный ветер способствует распространению огня. Важно не допустить угрозы населенным пунктам и остановить огонь на дальних подступах», — сообщил Пильников

Организационный сбор назначен на 9:00. Место сбора — улица Чернышевского, 90.

Ранее URA.RU сообщало, что на борьбу с пожарами в Дегтярском городском округе вышли более ста добровольцев. Люди тушили локальные пожары, копали опашки и убирали ветки и деревья.