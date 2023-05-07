Свердловский мэр обратился за помощью к добровольцам

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Тушение пожара в лесу на озере Глухое. Екатеринбург, мчс, лес, лесной пожар, природа урала, тушение лесных пожаров, ранец противопожарный
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Пожары в Свердловской области

Глава Дегтярска (Свердловская область) Вадим Пильников обратился к жителям за помощью в борьбе с пожарами. Он подчеркнул, что необходимы добровольцы, чтобы остановить огонь.

«Призываю жителей города помочь в тушении пожара. Ситуация складывается неблагоприятным образом, сильный ветер способствует распространению огня. Важно не допустить угрозы населенным пунктам и остановить огонь на дальних подступах», — сообщил Пильников

Организационный сбор назначен на 9:00. Место сбора — улица Чернышевского, 90.

Ранее URA.RU сообщало, что на борьбу с пожарами в Дегтярском городском округе вышли более ста добровольцев. Люди тушили локальные пожары, копали опашки и убирали ветки и деревья.

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Глава Дегтярска (Свердловская область) Вадим Пильников обратился к жителям за помощью в борьбе с пожарами. Он подчеркнул, что необходимы добровольцы, чтобы остановить огонь. «Призываю жителей города помочь в тушении пожара. Ситуация складывается неблагоприятным образом, сильный ветер способствует распространению огня. Важно не допустить угрозы населенным пунктам и остановить огонь на дальних подступах», — сообщил Пильников Организационный сбор назначен на 9:00. Место сбора — улица Чернышевского, 90. Ранее URA.RU сообщало, что на борьбу с пожарами в Дегтярском городском округе вышли более ста добровольцев. Люди тушили локальные пожары, копали опашки и убирали ветки и деревья.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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