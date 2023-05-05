05 мая 2023

Свердловские волонтеры вышли на борьбу с пожарами. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар под Рефтинским. Свердловская область, лесной пожар, пожар в лесу
Волонтеры копают опашки, убирают ветки и деревья, а также тушат огонь Фото:
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Пожары в Свердловской области

Более ста добровольцев города Дегтярск (Свердловская область) вышли на помощь в ликвидации пожаров. Об этом сообщается в соцсетях.

«Более 100 волонтеров, жителей города Дегтярск под руководством МКУ „УЖКХ“ городского округа Дегтярск оказывают помощь в районе улицы Чернышевского. Люди копают опашки, бензопилами убирают ветки и деревья. Добровольцы с пожарными рюкзаками тушат низовой пожар в стороне Поповки. Люди, находившиеся в коллективном саду, эвакуированы», — рассказали на странице газеты «За большую Дегтярку» в соцсети «Вконтакте».

Администрация ГО создала оперативный штаб при участии МЧС и сотрудников единой дежурной диспетчерской службы. В тушении пожара задействован вертолет Минобороны РФ.

Ранее URA.RU сообщало об эвакуации ряда населенных пунктов Свердловской области в связи с пожароопасной ситуацией. В некоторых районах не удается справиться с огнем из-за сильного ветра.

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Более ста добровольцев города Дегтярск (Свердловская область) вышли на помощь в ликвидации пожаров. Об этом сообщается в соцсетях. «Более 100 волонтеров, жителей города Дегтярск под руководством МКУ „УЖКХ“ городского округа Дегтярск оказывают помощь в районе улицы Чернышевского. Люди копают опашки, бензопилами убирают ветки и деревья. Добровольцы с пожарными рюкзаками тушат низовой пожар в стороне Поповки. Люди, находившиеся в коллективном саду, эвакуированы», — рассказали на странице газеты «За большую Дегтярку» в соцсети «Вконтакте». Администрация ГО создала оперативный штаб при участии МЧС и сотрудников единой дежурной диспетчерской службы. В тушении пожара задействован вертолет Минобороны РФ. Ранее URA.RU сообщало об эвакуации ряда населенных пунктов Свердловской области в связи с пожароопасной ситуацией. В некоторых районах не удается справиться с огнем из-за сильного ветра.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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