Более ста добровольцев города Дегтярск (Свердловская область) вышли на помощь в ликвидации пожаров. Об этом сообщается в соцсетях.
«Более 100 волонтеров, жителей города Дегтярск под руководством МКУ „УЖКХ“ городского округа Дегтярск оказывают помощь в районе улицы Чернышевского. Люди копают опашки, бензопилами убирают ветки и деревья. Добровольцы с пожарными рюкзаками тушат низовой пожар в стороне Поповки. Люди, находившиеся в коллективном саду, эвакуированы», — рассказали на странице газеты «За большую Дегтярку» в соцсети «Вконтакте».
Администрация ГО создала оперативный штаб при участии МЧС и сотрудников единой дежурной диспетчерской службы. В тушении пожара задействован вертолет Минобороны РФ.
Ранее URA.RU сообщало об эвакуации ряда населенных пунктов Свердловской области в связи с пожароопасной ситуацией. В некоторых районах не удается справиться с огнем из-за сильного ветра.
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