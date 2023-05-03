Будет ли Парад 9 мая в Москве

03 мая 2023 в 19:23 Размер текста - 17 +

Решение о проведении Парада Победы 9 мая принято и пересмотру не подлежит Фото: Владимир Андреев © URA.RU Несмотря на атаку украинских беспилотников на московский Кремль, отмена праздничного Парада Победы 9 мая не планируется. URA.RU собрало всю информацию по поводу проведения Парада на Красной площади. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что покушение украинских беспилотников на жизнь президента России Владимира Путина не повлияет на проведение Парада Победы 9 мая в Москве. Внесение изменений в расписание праздничных мероприятий не запланировано. Также на проведение Парада не скажется факт отмены мероприятия в других российских городах. Во время проведения праздничного Парада планируется торжественное выступление Владимира Путина.

Песков также отметил, что в грядущем параде возможно участие участников спецоперации на Украине. По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, по Красной площади 9 мая пройдут свыше 10 тысяч военнослужащих и 125 единиц военной техники. Точное время начала Парада Победы на данный момент неизвестно, но в прошлые годы мероприятие регулярно начиналось в 10:00 по московскому времени. Что касается участия авиации в мероприятии, то официального подтверждения по этому поводу пока не было.

В этом году годовщина победы в Великой Отечественной войне не является круглой датой, в связи с этим рассылки приглашений на Парад лидерам других государств не происходило. На празднике будет присутствовать исключительно президент Кыргызстана Садыр Жапаров.

Первые репетиции Парада Победы в Москве произошли 25 и 27 апреля. Следующая намечена на 4 мая. В этот день перекрытия различных улиц начнутся с 16:30 по московскому времени и продлятся до 23:30. Итоговая генеральная репетиция мероприятия намечена на 7 мая.

В 22:00 9 мая произойдет праздничный салют. Длительность салюта составит 10 минут, он станет кульминацией праздничных мероприятий в столице.

Также в Москве запланировано множество мероприятий, среди которых концерты, выставки, спектакли, а также фейерверки. Кроме того, на День Победы в Москве будут работать музеи, парки, кинотеатры, рестораны и другие заведения, где можно будет отметить этот праздник.

Несмотря на атаку украинских беспилотников на московский Кремль, отмена праздничного Парада Победы 9 мая не планируется. URA.RU собрало всю информацию по поводу проведения Парада на Красной площади.