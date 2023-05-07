Россия вернулась в топ-10 экономик мира впервые с 2014 года

Россия вошла в десятку крупнейших экономик Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Россия по итогам 2022 года вошла в десятку крупнейших экономик мира, заняв восьмое место. Об этом свидетельствуют данные Всемирного банка. Уточняется, что это произошло впервые с 2014 года.

«Россия по итогам прошлого года вернулась в десятку крупнейших экономик мира, это произошло впервые за восемь лет», — говорится в материале, передает РИА Новости. Уточняется, что основным фактором роста российской экономики стало производство товаров и услуг. По итогам 2022 года Россия заняла восьмую строчку в рейтинге, произведя товары на 2,3 триллиона долларов.

Россия выпала из списка крупнейших экономик мира в 2021 году. После начала спецоперации на Украине западные страны наложили санкции на РФ. Несмотря на это, устойчивость экономики России удивила западных экономистов, передает деловое издание «Взгляд». Российский лидер Владимир Путин заявлял о росте экономики в стране, пишет «Царьград».