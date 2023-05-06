Нетрезвому курганскому водителю грозит 12 лет тюрьмы за гибель пассажирки

07 мая 2023 в 12:33 Размер текста - 17 +

В отношении водителя возбуждено уголовное дело Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Водителя, который пьяным сел за руль, могут осудить на 12 лет (максимальное наказание по статье) за гибель пассажирки после ДТП на курганской трассе. Инцидент произошел ночью 4 мая на автомобильной дороге «Половинное — Филиппово». Местный житель не справился с управлением и допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием автомобиля, пояснили в полиции. «В результате ДТП телесные повреждения получила 32-летняя пассажирка. Другая женщина 38 лет скончалась на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи. В отношении ранее судимого жителя Курганской области который находился за рулем в нетрезвом виде, следователем <…> возбуждено уголовное. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет», — указано на на сайте УМВД России по Курганской области. Ранее сообщалось, что в регионе сотрудники полиции зарегистрировали за четыре месяца текущего года 17 автоаварий по вине нетрезвых водителей. Более 20 человек в ДТП получили травмы различной степени тяжести.

Водителя, который пьяным сел за руль, могут осудить на 12 лет (максимальное наказание по статье) за гибель пассажирки после ДТП на курганской трассе. Инцидент произошел ночью 4 мая на автомобильной дороге «Половинное — Филиппово». Местный житель не справился с управлением и допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием автомобиля, пояснили в полиции. «В результате ДТП телесные повреждения получила 32-летняя пассажирка. Другая женщина 38 лет скончалась на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи. В отношении ранее судимого жителя Курганской области который находился за рулем в нетрезвом виде, следователем <…> возбуждено уголовное. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет», — указано на на сайте УМВД России по Курганской области. Ранее сообщалось, что в регионе сотрудники полиции зарегистрировали за четыре месяца текущего года 17 автоаварий по вине нетрезвых водителей. Более 20 человек в ДТП получили травмы различной степени тяжести.