06 мая 2023
05 мая 2023

Нетрезвому курганскому водителю грозит 12 лет тюрьмы за гибель пассажирки

© Служба новостей «URA.RU»
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В отношении водителя возбуждено уголовное дело Фото:

Водителя, который пьяным сел за руль, могут осудить на 12 лет (максимальное наказание по статье) за гибель пассажирки после ДТП на курганской трассе. Инцидент произошел ночью 4 мая на автомобильной дороге «Половинное — Филиппово». Местный житель не справился с управлением и допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием автомобиля, пояснили в полиции.

«В результате ДТП телесные повреждения получила 32-летняя пассажирка. Другая женщина 38 лет скончалась на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи. В отношении ранее судимого жителя Курганской области который находился за рулем в нетрезвом виде, следователем <…> возбуждено уголовное. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет», — указано на на сайте УМВД России по Курганской области.

Ранее сообщалось, что в регионе сотрудники полиции зарегистрировали за четыре месяца текущего года 17 автоаварий по вине нетрезвых водителей. Более 20 человек в ДТП получили травмы различной степени тяжести.

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Водителя, который пьяным сел за руль, могут осудить на 12 лет (максимальное наказание по статье) за гибель пассажирки после ДТП на курганской трассе. Инцидент произошел ночью 4 мая на автомобильной дороге «Половинное — Филиппово». Местный житель не справился с управлением и допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием автомобиля, пояснили в полиции. «В результате ДТП телесные повреждения получила 32-летняя пассажирка. Другая женщина 38 лет скончалась на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи. В отношении ранее судимого жителя Курганской области который находился за рулем в нетрезвом виде, следователем <…> возбуждено уголовное. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет», — указано на на сайте УМВД России по Курганской области. Ранее сообщалось, что в регионе сотрудники полиции зарегистрировали за четыре месяца текущего года 17 автоаварий по вине нетрезвых водителей. Более 20 человек в ДТП получили травмы различной степени тяжести.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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