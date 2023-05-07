Россиянин пытался вывезти в Польшу боевые ордена и медали ВОВ

Россиянин переправлял за рубеж ордена и медали времен Великой Отечественной войны (ВОВ), в результате чего он был наказан лишением свободы сроком на шесть месяцев условно. Об этом рассказали в центре общественных связей ФСБ России (ЦОС).
«Гражданин России Щербинин организовал канал незаконного перемещения за рубеж боевых орденов и медалей Великой Отечественной войны», — передает сообщение ЦОС РИА Новости. Там добавили, что россиянин был задержан в процессе отправления в Польшу партии наград. Ленинский районный суд Кирова определил задержанному меру пресечения в виде шести месяцев лишения свободы условно, заключили в ЦОС.
Ранее в Курганской области была пресечена деятельность по незаконной продаже медалей ВОВ. Информация о продаже была размещена на одном из популярных интернет-аукционов.
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