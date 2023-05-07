Россиянин пытался вывезти в Польшу боевые ордена и медали ВОВ

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Пикник жильцов дома Карла Либкнехта, 40. Екатеринбург, ордена и награды
Россиянин незаконно отправлял в Польшу награды времен ВОВ Фото:

Россиянин переправлял за рубеж ордена и медали времен Великой Отечественной войны (ВОВ), в результате чего он был наказан лишением свободы сроком на шесть месяцев условно. Об этом рассказали в центре общественных связей ФСБ России (ЦОС).

«Гражданин России Щербинин организовал канал незаконного перемещения за рубеж боевых орденов и медалей Великой Отечественной войны», — передает сообщение ЦОС РИА Новости. Там добавили, что россиянин был задержан в процессе отправления в Польшу партии наград. Ленинский районный суд Кирова определил задержанному меру пресечения в виде шести месяцев лишения свободы условно, заключили в ЦОС.

Ранее в Курганской области была пресечена деятельность по незаконной продаже медалей ВОВ. Информация о продаже была размещена на одном из популярных интернет-аукционов.

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Россиянин переправлял за рубеж ордена и медали времен Великой Отечественной войны (ВОВ), в результате чего он был наказан лишением свободы сроком на шесть месяцев условно. Об этом рассказали в центре общественных связей ФСБ России (ЦОС). «Гражданин России Щербинин организовал канал незаконного перемещения за рубеж боевых орденов и медалей Великой Отечественной войны», — передает сообщение ЦОС РИА Новости. Там добавили, что россиянин был задержан в процессе отправления в Польшу партии наград. Ленинский районный суд Кирова определил задержанному меру пресечения в виде шести месяцев лишения свободы условно, заключили в ЦОС. Ранее в Курганской области была пресечена деятельность по незаконной продаже медалей ВОВ. Информация о продаже была размещена на одном из популярных интернет-аукционов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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