Россиянин пытался вывезти в Польшу боевые ордена и медали ВОВ

07 мая 2023 в 12:50 Размер текста - 17 +

Россиянин незаконно отправлял в Польшу награды времен ВОВ Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Россиянин переправлял за рубеж ордена и медали времен Великой Отечественной войны (ВОВ), в результате чего он был наказан лишением свободы сроком на шесть месяцев условно. Об этом рассказали в центре общественных связей ФСБ России (ЦОС). «Гражданин России Щербинин организовал канал незаконного перемещения за рубеж боевых орденов и медалей Великой Отечественной войны», — передает сообщение ЦОС РИА Новости. Там добавили, что россиянин был задержан в процессе отправления в Польшу партии наград. Ленинский районный суд Кирова определил задержанному меру пресечения в виде шести месяцев лишения свободы условно, заключили в ЦОС. Ранее в Курганской области была пресечена деятельность по незаконной продаже медалей ВОВ. Информация о продаже была размещена на одном из популярных интернет-аукционов.

Россиянин переправлял за рубеж ордена и медали времен Великой Отечественной войны (ВОВ), в результате чего он был наказан лишением свободы сроком на шесть месяцев условно. Об этом рассказали в центре общественных связей ФСБ России (ЦОС). «Гражданин России Щербинин организовал канал незаконного перемещения за рубеж боевых орденов и медалей Великой Отечественной войны», — передает сообщение ЦОС РИА Новости. Там добавили, что россиянин был задержан в процессе отправления в Польшу партии наград. Ленинский районный суд Кирова определил задержанному меру пресечения в виде шести месяцев лишения свободы условно, заключили в ЦОС. Ранее в Курганской области была пресечена деятельность по незаконной продаже медалей ВОВ. Информация о продаже была размещена на одном из популярных интернет-аукционов.