В Курганской области незаконно продавали ордена времен ВОВ

21 марта 2023 в 03:56 Размер текста - 17 +

В Зауралье советские награды попытались продать через интернет-аукцион Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области остановили незаконную продажу орденов времен Великой Отечественной войны. Информация о стоимости госнаград была размещена на сайте популярного интернет-аукциона. Шадринский межрайонный прокурор обратился в суд с административным искомом. «Cуд решил удовлетворить иск <…> прокурора о признании информации запрещенной для распространения на территории РФ, размещенной по URL-адресам: <…>», — указано на сайте Шадринского суда. В документах сказано, что речь идет об Ордене Отечественной войны 1-й степени и Ордене Славы 3-й степени. Лиц, причастных к размещению объявлений на сайте, установить не удалось. При этом, при переходе по указанным адресам появляется информация, что страницы заблокированы по требованию Роскомнадзора. О том, что житель Зауралья пытался продать пять госнаград времен СССР, которые он якобы нашел в заброшенном доме, URA.RU писало ранее. Уголовное дело с обвинительным заключением было направлено в суд. На сегодняшний день в РФ действует запрет на незаконное приобретение и сбыт наград времен Советского Союза. Нарушителей накажут штрафом до 80 тысяч рублей либо арестом до трех месяцев.

В Курганской области остановили незаконную продажу орденов времен Великой Отечественной войны. Информация о стоимости госнаград была размещена на сайте популярного интернет-аукциона. Шадринский межрайонный прокурор обратился в суд с административным искомом. «Cуд решил удовлетворить иск <…> прокурора о признании информации запрещенной для распространения на территории РФ, размещенной по URL-адресам: <…>», — указано на сайте Шадринского суда. В документах сказано, что речь идет об Ордене Отечественной войны 1-й степени и Ордене Славы 3-й степени. Лиц, причастных к размещению объявлений на сайте, установить не удалось. При этом, при переходе по указанным адресам появляется информация, что страницы заблокированы по требованию Роскомнадзора. О том, что житель Зауралья пытался продать пять госнаград времен СССР, которые он якобы нашел в заброшенном доме, URA.RU писало ранее. Уголовное дело с обвинительным заключением было направлено в суд. На сегодняшний день в РФ действует запрет на незаконное приобретение и сбыт наград времен Советского Союза. Нарушителей накажут штрафом до 80 тысяч рублей либо арестом до трех месяцев.