Мэр рассказала, когда в Асбесте дадут воду

Воду в Асбесте (Свердловская область) должны вернуть вечером 7 мая. Сейчас идет второй этап подключения, рассказала URA.RU исполняющая обязанности главы округа Наталья Тихонова.
«Работы ведутся и состоят их двух этапов: утром запустили электроэнергию, сейчас бригады занимаются пуском сооружений. Сегодня по прогнозам и гарантиям „Водоканала“ вода должна появиться, ориентировочно в 20-21 час», — сказала Тихонова корреспонденту. Она добавила, что помешать пуску воды могут лишь какие-то непредвиденные аварийные ситуации.
По ее словам, ситуация с пожарами в округе находится под контролем, в их устранении задействованы все службы. В округе введен режим ЧС: один по лесным пожарам, второй — по эвакуации населения из поселка Красноармейский. «Люди относятся с пониманием и терпением, но чрезвычайная ситуация дает определенное социальное напряжение», — признала Тихонова.
В Асбест уже выехал губернатор региона Евгений Куйвашев. Точные планы его поездки определятся на месте. «Губернатор сам примет решение по своему визиту. Возможно, он встретится с местными жителями, бойцами и волонтерами», — объяснила Наталья Тихонова.
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