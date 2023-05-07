Мэр рассказала, когда в Асбесте дадут воду

В Асбесте вечером 7 мая дадут воду, которой город лишился накануне из-за аварии

Жителям Асбеста организовали подвоз воды, которая исчезла после аварии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Пожары в Свердловской области

Воду в Асбесте (Свердловская область) должны вернуть вечером 7 мая. Сейчас идет второй этап подключения, рассказала URA.RU исполняющая обязанности главы округа Наталья Тихонова.

«Работы ведутся и состоят их двух этапов: утром запустили электроэнергию, сейчас бригады занимаются пуском сооружений. Сегодня по прогнозам и гарантиям „Водоканала“ вода должна появиться, ориентировочно в 20-21 час», — сказала Тихонова корреспонденту. Она добавила, что помешать пуску воды могут лишь какие-то непредвиденные аварийные ситуации.

По ее словам, ситуация с пожарами в округе находится под контролем, в их устранении задействованы все службы. В округе введен режим ЧС: один по лесным пожарам, второй — по эвакуации населения из поселка Красноармейский. «Люди относятся с пониманием и терпением, но чрезвычайная ситуация дает определенное социальное напряжение», — признала Тихонова.

В Асбест уже выехал губернатор региона Евгений Куйвашев. Точные планы его поездки определятся на месте. «Губернатор сам примет решение по своему визиту. Возможно, он встретится с местными жителями, бойцами и волонтерами», — объяснила Наталья Тихонова.