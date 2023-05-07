Мэр рассказала, когда в Асбесте дадут воду

В Асбесте вечером 7 мая дадут воду, которой город лишился накануне из-за аварии
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт на тему отключения воды. Курган, вода, нет воды, отключение воды, кран с водой, водоснабжение, холодная вода, хвс, вода в банке
Жителям Асбеста организовали подвоз воды, которая исчезла после аварии Фото:
новость из сюжета
Пожары в Свердловской области

Воду в Асбесте (Свердловская область) должны вернуть вечером 7 мая. Сейчас идет второй этап подключения, рассказала URA.RU исполняющая обязанности главы округа Наталья Тихонова.

«Работы ведутся и состоят их двух этапов: утром запустили электроэнергию, сейчас бригады занимаются пуском сооружений. Сегодня по прогнозам и гарантиям „Водоканала“ вода должна появиться, ориентировочно в 20-21 час», — сказала Тихонова корреспонденту. Она добавила, что помешать пуску воды могут лишь какие-то непредвиденные аварийные ситуации.

По ее словам, ситуация с пожарами в округе находится под контролем, в их устранении задействованы все службы. В округе введен режим ЧС: один по лесным пожарам, второй — по эвакуации населения из поселка Красноармейский. «Люди относятся с пониманием и терпением, но чрезвычайная ситуация дает определенное социальное напряжение», — признала Тихонова.

В Асбест уже выехал губернатор региона Евгений Куйвашев. Точные планы его поездки определятся на месте. «Губернатор сам примет решение по своему визиту. Возможно, он встретится с местными жителями, бойцами и волонтерами», — объяснила Наталья Тихонова.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Воду в Асбесте (Свердловская область) должны вернуть вечером 7 мая. Сейчас идет второй этап подключения, рассказала URA.RU исполняющая обязанности главы округа Наталья Тихонова. «Работы ведутся и состоят их двух этапов: утром запустили электроэнергию, сейчас бригады занимаются пуском сооружений. Сегодня по прогнозам и гарантиям „Водоканала“ вода должна появиться, ориентировочно в 20-21 час», — сказала Тихонова корреспонденту. Она добавила, что помешать пуску воды могут лишь какие-то непредвиденные аварийные ситуации. По ее словам, ситуация с пожарами в округе находится под контролем, в их устранении задействованы все службы. В округе введен режим ЧС: один по лесным пожарам, второй — по эвакуации населения из поселка Красноармейский. «Люди относятся с пониманием и терпением, но чрезвычайная ситуация дает определенное социальное напряжение», — признала Тихонова. В Асбест уже выехал губернатор региона Евгений Куйвашев. Точные планы его поездки определятся на месте. «Губернатор сам примет решение по своему визиту. Возможно, он встретится с местными жителями, бойцами и волонтерами», — объяснила Наталья Тихонова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...