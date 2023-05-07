Куйвашев выехал в свердловский город, оставшийся без воды

Губернатор Свердловской области Куйвашев едет в Асбест для координации работы ведомств
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ПГТ Сосьва после пожара. Свердловская область, куйвашев евгений
В Асбесте губернатор проверит, как выполняются его поручения Фото:
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отправляется в город Асбест для координации работы по борьбе с лесными пожарами и проверки выполнений его поручений. Одна из основных задач поездки — обеспечение водой жителей города.

«Губернатор Евгений Куйвашев отправляется в Асбест, где сложилась серьезная ситуация с пожарами. Будет проверено, как выполняются его поручения, в том числе — по обеспечению города водой, в котором отключено водоснабжение из-за повреждения линии электропередачи, которая питает местную насосную станцию», — рассказали в telegram-канале Департамента информационной политики Свердловской области.

По поручению губернатора в городе курсируют водовозы. Также владельцы частных домов в Асбесте, имеющие скважины, готовы делиться водой с нуждающимися. К помощи асбестовцам подключился бизнес. «Так, компания „Сима-ленд“ 7 мая направляет в Асбест три машины с бутилированной водой», — добавили в департаменте.

Ранее URA.RU сообщало об аварии на высоковольтной линии, из-за которой большая часть города Асбест осталась без воды. Город лишился 80% источников водоснабжения.

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отправляется в город Асбест для координации работы по борьбе с лесными пожарами и проверки выполнений его поручений. Одна из основных задач поездки — обеспечение водой жителей города. «Губернатор Евгений Куйвашев отправляется в Асбест, где сложилась серьезная ситуация с пожарами. Будет проверено, как выполняются его поручения, в том числе — по обеспечению города водой, в котором отключено водоснабжение из-за повреждения линии электропередачи, которая питает местную насосную станцию», — рассказали в telegram-канале Департамента информационной политики Свердловской области. По поручению губернатора в городе курсируют водовозы. Также владельцы частных домов в Асбесте, имеющие скважины, готовы делиться водой с нуждающимися. К помощи асбестовцам подключился бизнес. «Так, компания „Сима-ленд“ 7 мая направляет в Асбест три машины с бутилированной водой», — добавили в департаменте. Ранее URA.RU сообщало об аварии на высоковольтной линии, из-за которой большая часть города Асбест осталась без воды. Город лишился 80% источников водоснабжения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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