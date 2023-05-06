Пробки на трассе М5-Урал между Чебаркулем и Миассом в Челябинской области связаны с дорожными работами. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области.
«На 1792-м километре автодороги М5-Урал „Москва-Челябинск“ между Чебаркулем и Миассом наблюдается небольшое затруднение движения транспортных средств из-за ремонтных работ на данном участке. Автовладельцев просят набраться терпения», — говорится в сообщении ведомства.
В паблике «Трасса М5 Уфа-Челябинск» водители пишут, что пробка между Миассом и Чебаркулем растет. Со стороны Челябинска она наблюдается на двух полосах. В субботу автовладельцы также сообщали о пробках на этом участке трассы.
Ранее сообщалось, что на трассе М5-Урал в Челябинской области вводится ограничение движения на трех участках из-за ремонта. Оно продлится с 10 апреля по 10 сентября.
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