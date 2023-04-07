На челябинской трассе до сентября ограничат движение из-за ремонта

Ремонт трассы продлится до 10 сентября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На трассе М5-Урал в Челябинской области вводится ограничение движения на трех участках из-за ремонта. Оно продлится с 10 апреля по 10 сентября, сообщили в управлении дорог «Южный Урал».

«В связи с проведением работ по устройству слоев износа на автомобильной дороге М5-Урал с 10 апреля по 10 сентября 2023 года вводится временное ограничение дорожного движения по одной полосе проезда на трех дорожных участках. Ограничения вводятся в Чебаркульском и Сосновском районах Челябинской области», — уточнили в ведомстве.

В Чебаркульском районе ограничения затронут участок с 1820-го до 1829-го километра (правый и левый проезды), в Сосновском районе — с 1844-го до 1860-го (правый и левый проезды) и с 1860-го до 1871-го километра (левый проезд). В это же время будет введено реверсивное движение на участках 1821-й, 1825-й, 1828-й, 1850-й, 1853-й, 1858-й и 1866-й километр.

Ранее сообщалось, что из-за буровзрывных работ на участке трассы М5-Урал в Ашинском районе планируют ограничивать движение по четвергам с 10 до 13 часов. Работы продлятся до октября.