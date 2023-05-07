Синоптики рассказали, когда в Свердловской области стихнут ветра

Сильные ветра, ставшие причиной пожаров в Свердловской области, стихнут через два дня

Сильные ветра осложняют борьбу с пожарами Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

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Сильные ветра, ставшие отчасти причиной масштабных пожаров в Свердловской области, будут продолжаться еще два дня, а потом постепенно утихнут. Прогнозом погоды с URA.RU поделились синоптики уральского управления Гидрометцентра.

«В ближайшие два дня ветер будет стабильный, с порывами до 15 метров в секунду, а в горных районах — до 20. 9 мая порывы до 15 метров в секунду будут уже местами. 10 мая порывов не ожидается, будет дуть западный ветер 4-9 метров в секунду», — рассказали в гидрометцентре.

Метеорологи добавили, что причиной сильных ветров является циклон, явившийся на Урал со стороны Скандинавии. В ближайшие дни он двинется на восток.

В настоящее время в регионе бушуют пожары. В нескольких округах введен режим ЧС, эвакуированы люди. Борьбу со стихией затрудняет именно сильный ветер, который мгновенно разносит пламя на большие расстояния.