Синоптики рассказали, когда в Свердловской области стихнут ветра

Сильные ветра, ставшие причиной пожаров в Свердловской области, стихнут через два дня
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Ветер-вандал Курган, ветер
Сильные ветра осложняют борьбу с пожарами Фото:
новость из сюжета
Пожары в Свердловской области

Сильные ветра, ставшие отчасти причиной масштабных пожаров в Свердловской области, будут продолжаться еще два дня, а потом постепенно утихнут. Прогнозом погоды с URA.RU поделились синоптики уральского управления Гидрометцентра.

«В ближайшие два дня ветер будет стабильный, с порывами до 15 метров в секунду, а в горных районах — до 20. 9 мая порывы до 15 метров в секунду будут уже местами. 10 мая порывов не ожидается, будет дуть западный ветер 4-9 метров в секунду», — рассказали в гидрометцентре.

Метеорологи добавили, что причиной сильных ветров является циклон, явившийся на Урал со стороны Скандинавии. В ближайшие дни он двинется на восток.

В настоящее время в регионе бушуют пожары. В нескольких округах введен режим ЧС, эвакуированы люди. Борьбу со стихией затрудняет именно сильный ветер, который мгновенно разносит пламя на большие расстояния.

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Сильные ветра, ставшие отчасти причиной масштабных пожаров в Свердловской области, будут продолжаться еще два дня, а потом постепенно утихнут. Прогнозом погоды с URA.RU поделились синоптики уральского управления Гидрометцентра. «В ближайшие два дня ветер будет стабильный, с порывами до 15 метров в секунду, а в горных районах — до 20. 9 мая порывы до 15 метров в секунду будут уже местами. 10 мая порывов не ожидается, будет дуть западный ветер 4-9 метров в секунду», — рассказали в гидрометцентре. Метеорологи добавили, что причиной сильных ветров является циклон, явившийся на Урал со стороны Скандинавии. В ближайшие дни он двинется на восток. В настоящее время в регионе бушуют пожары. В нескольких округах введен режим ЧС, эвакуированы люди. Борьбу со стихией затрудняет именно сильный ветер, который мгновенно разносит пламя на большие расстояния.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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