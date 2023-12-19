Мигранты чаще выезжали из Курганской области, чем приезжали

Иностранцы уезжают из Курганской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Население Курганской области сократилось за счет международной миграции. Из региона выехало на 64 иностранца больше, чем приехало. Информация размещена в данных Свердловскстата, опубликованных за январь—сентябрь 2023 года.

«Из стран СНГ и других зарубежных стран в область приехали 973 человека, большинство из них жители Казахстана (33,3%), Таджикистана (33,9%). Выехали из Курганской области в другие страны 1037 человек, в том числе в Казахстан — 37,3 процента, Таджикистан — 19,2, Узбекистан — 12,6 процента», — говорится в отчете статистического ведомства.

В целом за десять месяцев 2023 года численность населения региона сократилась на 5797 человек. За счет естественной убыли — на 79 процентов, миграционной убыли — на 21 процент.

В январе—сентябре 2023 года по сравнению с соответствующим периодом 2022 года отмечено снижение на 5 процентов (243 человека) числа родившихся и на 2,8 процента (268 человек) числа умерших. Число умерших в области превысило число родившихся в 2,0 раза.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области за январь—июль 2023 года численность населения сократилась на 4544 человека. Это произошло за счет естественной и миграционной убыли.