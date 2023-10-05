Курганская область продолжает терять людей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области за январь—июль 2023 года численность населения сократилась на 4544 человека. Это произошло за счет естественной и миграционной убыли, сообщает Свердловскстат. За семь месяцев в регионе снизилась как рождаемость, так и смертность.

«Численность населения Курганской области за январь—июль 2023 года сократилась на 4544 человека, в том числе за счет естественной убыли — на 81,3 процента, миграционной убыли — на 18,7 процента. За полгода по сравнению с соответствующим периодом 2022 года отмечено снижение на 3,4% (126 человек) числа родившихся и на 3,6% (275 человек) числа умерших», — говорится в сообщении ведомства.

В целом, число умерших в области превысило число родившихся в два раза. За полгода родилось 3591 человек, а умерло 7286 человек, из который 15 — дети в возрасте до года.

Ранее URA.RU писало, что курганцы стали чаще умирать от сердечно-сосудистых болезней. В регионе за первое полугодие на 10% выросла смертность от болезней системы кровообращения.