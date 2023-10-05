05 октября 2023

Жителей Курганской области стало меньше на 4,5 тысячи человек. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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9 мая. Курган, город курган, 9 мая, площадь ленина
Курганская область продолжает терять людей Фото:

В Курганской области за январь—июль 2023 года численность населения сократилась на 4544 человека. Это произошло за счет естественной и миграционной убыли, сообщает Свердловскстат. За семь месяцев в регионе снизилась как рождаемость, так и смертность.

«Численность населения Курганской области за январь—июль 2023 года сократилась на 4544 человека, в том числе за счет естественной убыли — на 81,3 процента, миграционной убыли — на 18,7 процента. За полгода по сравнению с соответствующим периодом 2022 года отмечено снижение на 3,4% (126 человек) числа родившихся и на 3,6% (275 человек) числа умерших», — говорится в сообщении ведомства.

В целом, число умерших в области превысило число родившихся в два раза. За полгода родилось 3591 человек, а умерло 7286 человек, из который 15 — дети в возрасте до года.

Ранее URA.RU писало, что курганцы стали чаще умирать от сердечно-сосудистых болезней. В регионе за первое полугодие на 10% выросла смертность от болезней системы кровообращения.

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В Курганской области за январь—июль 2023 года численность населения сократилась на 4544 человека. Это произошло за счет естественной и миграционной убыли, сообщает Свердловскстат. За семь месяцев в регионе снизилась как рождаемость, так и смертность. «Численность населения Курганской области за январь—июль 2023 года сократилась на 4544 человека, в том числе за счет естественной убыли — на 81,3 процента, миграционной убыли — на 18,7 процента. За полгода по сравнению с соответствующим периодом 2022 года отмечено снижение на 3,4% (126 человек) числа родившихся и на 3,6% (275 человек) числа умерших», — говорится в сообщении ведомства. В целом, число умерших в области превысило число родившихся в два раза. За полгода родилось 3591 человек, а умерло 7286 человек, из который 15 — дети в возрасте до года. Ранее URA.RU писало, что курганцы стали чаще умирать от сердечно-сосудистых болезней. В регионе за первое полугодие на 10% выросла смертность от болезней системы кровообращения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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