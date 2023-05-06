Прокурор Курганский области выехал к месту пожаров в Кургане

Курганский прокурор выехал на пожары
новость из сюжетаВесенние пожары в Курганской области 2023
Прокурор Курганской области Андрей Назаров выехал к месту пожаров на шоссе Тюнина в Кургане. Об этом рассказали в прокуратуре области.
«На место пожара на шоссе Тюнина в г. Кургане выехал прокурор области Андрей», — информирует пресс-служба ведомства. Вместе с ним находится прокурор города Виталий Долгушин.
Во все районах области, где происходят пожары, работают межрайонные прокуроры. Назаров уже дал подчиненным задание организовать проверку мер, принятых органами для тушения и профилактики возгораний.
Ранее URA.RU сообщало, что под Курганом идут масштабные пожары. Перекрываются трассы, ведется превентивная эвакуация жителей.
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