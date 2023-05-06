Прокурор Курганский области выехал к месту пожаров в Кургане

07 мая 2023 в 18:06 Размер текста - 17 +

Курганский прокурор выехал на пожары Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023 Прокурор Курганской области Андрей Назаров выехал к месту пожаров на шоссе Тюнина в Кургане. Об этом рассказали в прокуратуре области. «На место пожара на шоссе Тюнина в г. Кургане выехал прокурор области Андрей», — информирует пресс-служба ведомства. Вместе с ним находится прокурор города Виталий Долгушин. Во все районах области, где происходят пожары, работают межрайонные прокуроры. Назаров уже дал подчиненным задание организовать проверку мер, принятых органами для тушения и профилактики возгораний. Ранее URA.RU сообщало, что под Курганом идут масштабные пожары. Перекрываются трассы, ведется превентивная эвакуация жителей.

Прокурор Курганской области Андрей Назаров выехал к месту пожаров на шоссе Тюнина в Кургане. Об этом рассказали в прокуратуре области. «На место пожара на шоссе Тюнина в г. Кургане выехал прокурор области Андрей», — информирует пресс-служба ведомства. Вместе с ним находится прокурор города Виталий Долгушин. Во все районах области, где происходят пожары, работают межрайонные прокуроры. Назаров уже дал подчиненным задание организовать проверку мер, принятых органами для тушения и профилактики возгораний. Ранее URA.RU сообщало, что под Курганом идут масштабные пожары. Перекрываются трассы, ведется превентивная эвакуация жителей.