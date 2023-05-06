06 мая 2023
05 мая 2023

Прокурор Курганский области выехал к месту пожаров в Кургане

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар. Белый Яр. Курган, пожар, задымление поселка, смог , дым
Курганский прокурор выехал на пожары Фото:
новость из сюжета
Весенние пожары в Курганской области 2023

Прокурор Курганской области Андрей Назаров выехал к месту пожаров на шоссе Тюнина в Кургане. Об этом рассказали в прокуратуре области.

«На место пожара на шоссе Тюнина в г. Кургане выехал прокурор области Андрей», — информирует пресс-служба ведомства. Вместе с ним находится прокурор города Виталий Долгушин.

Во все районах области, где происходят пожары, работают межрайонные прокуроры. Назаров уже дал подчиненным задание организовать проверку мер, принятых органами для тушения и профилактики возгораний.

Ранее URA.RU сообщало, что под Курганом идут масштабные пожары. Перекрываются трассы, ведется превентивная эвакуация жителей.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Прокурор Курганской области Андрей Назаров выехал к месту пожаров на шоссе Тюнина в Кургане. Об этом рассказали в прокуратуре области. «На место пожара на шоссе Тюнина в г. Кургане выехал прокурор области Андрей», — информирует пресс-служба ведомства. Вместе с ним находится прокурор города Виталий Долгушин. Во все районах области, где происходят пожары, работают межрайонные прокуроры. Назаров уже дал подчиненным задание организовать проверку мер, принятых органами для тушения и профилактики возгораний. Ранее URA.RU сообщало, что под Курганом идут масштабные пожары. Перекрываются трассы, ведется превентивная эвакуация жителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...