06 мая 2023
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ГИБДД в ЯНАО просит автомобилистов отказаться от поездок из-за непогоды

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Синоптики прогнозируют метель и штормовой ветер Фото:

В Ямало-Ненецком автономном округе ГИБДД просит автомобилистов отказаться 8 мая от дальних поездок. Ведомство выпустило предупреждение из-за непогоды.

«По прогнозам синоптиков, 8 мая на территории округа сохранятся неблагоприятные погодные условия. В Госавтоинспекции рекомендуют воздержаться от загородных поездок», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Ранее сообщалось, что в ЯНАО синоптики предупредили о сильном ветре, который в прибрежных и предгорных районах будет достигать 30 метров в секунду. Данное погодное явление продлится 8 мая и ночью 9 мая.

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В Ямало-Ненецком автономном округе ГИБДД просит автомобилистов отказаться 8 мая от дальних поездок. Ведомство выпустило предупреждение из-за непогоды. «По прогнозам синоптиков, 8 мая на территории округа сохранятся неблагоприятные погодные условия. В Госавтоинспекции рекомендуют воздержаться от загородных поездок», — сообщается в telegram-канале ведомства. Ранее сообщалось, что в ЯНАО синоптики предупредили о сильном ветре, который в прибрежных и предгорных районах будет достигать 30 метров в секунду. Данное погодное явление продлится 8 мая и ночью 9 мая.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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