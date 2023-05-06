ГИБДД в ЯНАО просит автомобилистов отказаться от поездок из-за непогоды

07 мая 2023 в 22:10 Размер текста - 17 +

Синоптики прогнозируют метель и штормовой ветер Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Ямало-Ненецком автономном округе ГИБДД просит автомобилистов отказаться 8 мая от дальних поездок. Ведомство выпустило предупреждение из-за непогоды. «По прогнозам синоптиков, 8 мая на территории округа сохранятся неблагоприятные погодные условия. В Госавтоинспекции рекомендуют воздержаться от загородных поездок», — сообщается в telegram-канале ведомства. Ранее сообщалось, что в ЯНАО синоптики предупредили о сильном ветре, который в прибрежных и предгорных районах будет достигать 30 метров в секунду. Данное погодное явление продлится 8 мая и ночью 9 мая.

В Ямало-Ненецком автономном округе ГИБДД просит автомобилистов отказаться 8 мая от дальних поездок. Ведомство выпустило предупреждение из-за непогоды. «По прогнозам синоптиков, 8 мая на территории округа сохранятся неблагоприятные погодные условия. В Госавтоинспекции рекомендуют воздержаться от загородных поездок», — сообщается в telegram-канале ведомства. Ранее сообщалось, что в ЯНАО синоптики предупредили о сильном ветре, который в прибрежных и предгорных районах будет достигать 30 метров в секунду. Данное погодное явление продлится 8 мая и ночью 9 мая.