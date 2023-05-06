ГИБДД в ЯНАО просит автомобилистов отказаться от поездок из-за непогоды

Синоптики прогнозируют метель и штормовой ветер
В Ямало-Ненецком автономном округе ГИБДД просит автомобилистов отказаться 8 мая от дальних поездок. Ведомство выпустило предупреждение из-за непогоды.
«По прогнозам синоптиков, 8 мая на территории округа сохранятся неблагоприятные погодные условия. В Госавтоинспекции рекомендуют воздержаться от загородных поездок», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Ранее сообщалось, что в ЯНАО синоптики предупредили о сильном ветре, который в прибрежных и предгорных районах будет достигать 30 метров в секунду. Данное погодное явление продлится 8 мая и ночью 9 мая.
Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!