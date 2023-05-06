Синоптики предупреждают жителей ЯНАО об опасных погодных явлениях

В ЯНАО 8 и 9 мая прогнозируют порывы ветра до 30 метров в секунду

07 мая 2023 в 20:58 Размер текста - 17 +

Опасная погода продлится до дня 9 мая Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Ямало-Ненецком автономном округе синоптики предупредили о сильном ветре, который в прибрежных и предгорных районах будет достигать 30 метров в секунду. На сайте Обь-Иртышского УГМС уточняется, что данное погодное явление продлится 8 мая и ночью 9 мая. «Сутки 8 мая с сохранением ночью 9 мая 2023 года местами по Ямало-Ненецкому АО ожидается опасное явление — очень сильный ветер со средней скоростью 20 м/с и более, очень сильный ветер порывами 25 м/с и более, в прибрежных и предгорных районах 30 м/с, снег, метель», — передается на сайте управления. После праздничных выходных погода улучшится. 10 мая порывы ветра стихнут, его скорость составит 6-11 метров в секунду. Температура воздуха в регионе ночью составит -1,-6, местами -11, а днем прогреется 0,+5, местами до +6,+11 градусов. Возможны небольшие осадки в виде снега. Ранее URA.RU сообщало, что в Приуральском, Шурышкарском и севере Надымского районов ЯНАО в воскресенье 7 мая ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду. Штормовое предупреждение объявлено окружным ГУ МЧС.

В Ямало-Ненецком автономном округе синоптики предупредили о сильном ветре, который в прибрежных и предгорных районах будет достигать 30 метров в секунду. На сайте Обь-Иртышского УГМС уточняется, что данное погодное явление продлится 8 мая и ночью 9 мая. «Сутки 8 мая с сохранением ночью 9 мая 2023 года местами по Ямало-Ненецкому АО ожидается опасное явление — очень сильный ветер со средней скоростью 20 м/с и более, очень сильный ветер порывами 25 м/с и более, в прибрежных и предгорных районах 30 м/с, снег, метель», — передается на сайте управления. После праздничных выходных погода улучшится. 10 мая порывы ветра стихнут, его скорость составит 6-11 метров в секунду. Температура воздуха в регионе ночью составит -1,-6, местами -11, а днем прогреется 0,+5, местами до +6,+11 градусов. Возможны небольшие осадки в виде снега. Ранее URA.RU сообщало, что в Приуральском, Шурышкарском и севере Надымского районов ЯНАО в воскресенье 7 мая ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду. Штормовое предупреждение объявлено окружным ГУ МЧС.