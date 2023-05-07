07 мая 2023
06 мая 2023

В аэропорту Сургута на 5 часов задерживают рейс до Ханты-Мансийска. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Первый полёт самолета «Виктор Черномырдин» (Boeing-767) авиакомпании Utair из аэропорта Сургут , utair, ютэир, боинг 767, ютейр
В Сургуте на пять часов задерживается самолет до Ханты-Мансийска Фото:

В аэропорту Сургута (ХМАО) 8 мая на пять часов задерживают борт авиакомпании Utair до Ханты-Мансийска. Об этом URA.RU сообщили в справочной воздушной гавани.

«Задержка рейса до 12:50 с вылетом из Сургута. Причина — позднее прибытие самолета», — рассказали в справочной.

Рейс ЮЭ115 должен был отправиться в 7:25. Информация о задержке также опубликована на онлайн-табло аэропорта.

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В аэропорту Сургута (ХМАО) 8 мая на пять часов задерживают борт авиакомпании Utair до Ханты-Мансийска. Об этом URA.RU сообщили в справочной воздушной гавани. «Задержка рейса до 12:50 с вылетом из Сургута. Причина — позднее прибытие самолета», — рассказали в справочной. Рейс ЮЭ115 должен был отправиться в 7:25. Информация о задержке также опубликована на онлайн-табло аэропорта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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