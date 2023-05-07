В Сургуте на пять часов задерживается самолет до Ханты-Мансийска
В аэропорту Сургута (ХМАО) 8 мая на пять часов задерживают борт авиакомпании Utair до Ханты-Мансийска. Об этом URA.RU сообщили в справочной воздушной гавани.
«Задержка рейса до 12:50 с вылетом из Сургута. Причина — позднее прибытие самолета», — рассказали в справочной.
Рейс ЮЭ115 должен был отправиться в 7:25. Информация о задержке также опубликована на онлайн-табло аэропорта.
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