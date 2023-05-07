Горевшие в Кургане микрорайоны остались без воды

08 мая 2023 в 10:21 Размер текста - 17 +

В Кургане из-за пожаров эвакуировали несколько микрорайонов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане пять микрорайонов (в трех проведена эвакуация из-за пожаров) остались без воды из-за аварии. Об этом сообщает пресс-служба компании «Водный союз». «В связи с аварией на Варгашинской линии водопровода без ХВС: мкр.Керамзитный, мкр.Глинки, мкр.Затобольный, мкр.Утяк, мкр.Теплый стан. Работает бригада компании», — сообщает коммунальная организация. В Кургане бушуют пожары. В микрорайонах Глинки, Затобольный, Теплый стан проведена эвакуация. Люди размещены в школах.

В Кургане пять микрорайонов (в трех проведена эвакуация из-за пожаров) остались без воды из-за аварии. Об этом сообщает пресс-служба компании «Водный союз». «В связи с аварией на Варгашинской линии водопровода без ХВС: мкр.Керамзитный, мкр.Глинки, мкр.Затобольный, мкр.Утяк, мкр.Теплый стан. Работает бригада компании», — сообщает коммунальная организация. В Кургане бушуют пожары. В микрорайонах Глинки, Затобольный, Теплый стан проведена эвакуация. Люди размещены в школах.