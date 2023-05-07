Горевшие в Кургане микрорайоны остались без воды

В Кургане из-за пожаров эвакуировали несколько микрорайонов
В Кургане пять микрорайонов (в трех проведена эвакуация из-за пожаров) остались без воды из-за аварии. Об этом сообщает пресс-служба компании «Водный союз».
«В связи с аварией на Варгашинской линии водопровода без ХВС: мкр.Керамзитный, мкр.Глинки, мкр.Затобольный, мкр.Утяк, мкр.Теплый стан. Работает бригада компании», — сообщает коммунальная организация.
В Кургане бушуют пожары. В микрорайонах Глинки, Затобольный, Теплый стан проведена эвакуация. Люди размещены в школах.
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