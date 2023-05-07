07 мая 2023

Горевшие в Кургане микрорайоны остались без воды

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия пожара в деревне Логоушка. Курган, последствия пожара, погарельцы, деревня логоушка
В Кургане из-за пожаров эвакуировали несколько микрорайонов Фото:

В Кургане пять микрорайонов (в трех проведена эвакуация из-за пожаров) остались без воды из-за аварии. Об этом сообщает пресс-служба компании «Водный союз».

«В связи с аварией на Варгашинской линии водопровода без ХВС: мкр.Керамзитный, мкр.Глинки, мкр.Затобольный, мкр.Утяк, мкр.Теплый стан. Работает бригада компании», — сообщает коммунальная организация.

В Кургане бушуют пожары. В микрорайонах Глинки, Затобольный, Теплый стан проведена эвакуация. Люди размещены в школах.

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В Кургане пять микрорайонов (в трех проведена эвакуация из-за пожаров) остались без воды из-за аварии. Об этом сообщает пресс-служба компании «Водный союз». «В связи с аварией на Варгашинской линии водопровода без ХВС: мкр.Керамзитный, мкр.Глинки, мкр.Затобольный, мкр.Утяк, мкр.Теплый стан. Работает бригада компании», — сообщает коммунальная организация. В Кургане бушуют пожары. В микрорайонах Глинки, Затобольный, Теплый стан проведена эвакуация. Люди размещены в школах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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