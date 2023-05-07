В Сургуте вандалы испортили буддийские реликвии. Видео

08 мая 2023 в 13:22 Размер текста - 17 +

В Сургуте вандалы кулаками избили буддийские молитвенные барабаны Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Сургуте измяли ударами кулаков молитвенные барабаны, расположенные на территории Центра буддизма. О происшествии URA.RU сообщил председатель буддистской организации «Северная община традиционной Сангхи России» Альберт Леонов. «Молодые люди измяли молитвенные барабаны, внутри которых находятся священные мантры. Такое происходит не первый раз, акты вандализма начались месяца два назад, просто уже заканчивается терпение», — рассказал Альберт Леонов корреспонденту агентства. Леонов сообщил, что центр оборудован камерами видеонаблюдения, личности вандалов зафиксированы на видеозаписях. Причину происшествия он связывает с тем, что молодежь хотела показать на барабанах свою силу. Ранее URA.RU рассказало, что в Ханты-Мансийском районе вандалы повредили детские и спортивные площадки. Власти района приняли решение закрыть на них доступ на время ремонта объектов.

В Сургуте измяли ударами кулаков молитвенные барабаны, расположенные на территории Центра буддизма. О происшествии URA.RU сообщил председатель буддистской организации «Северная община традиционной Сангхи России» Альберт Леонов. «Молодые люди измяли молитвенные барабаны, внутри которых находятся священные мантры. Такое происходит не первый раз, акты вандализма начались месяца два назад, просто уже заканчивается терпение», — рассказал Альберт Леонов корреспонденту агентства. Леонов сообщил, что центр оборудован камерами видеонаблюдения, личности вандалов зафиксированы на видеозаписях. Причину происшествия он связывает с тем, что молодежь хотела показать на барабанах свою силу. Ранее URA.RU рассказало, что в Ханты-Мансийском районе вандалы повредили детские и спортивные площадки. Власти района приняли решение закрыть на них доступ на время ремонта объектов.