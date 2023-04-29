В районе ХМАО закроют площадки, пострадавшие от рук вандалов

В Ханты-Мансийском районе ХМАО детские и спортивные площадки, которые повредили вандалы, закроют для посещения на время ремонта. Об этом сообщил мэр Кирилл Минулин по итогам встречи с главами поселений в Горноправдинске.
«Пострадавшие от вандализма общественные пространства, в том числе детские и спортивные площадки, будут до завершения ремонтных работ закрыты для посещения детьми и взрослыми», — написал глава в своем telegram-канале. Минулин отметил, что во время проведения субботников мемориалам, памятникам и местам, где похоронены ветераны Великой Отечественной войны, будет уделено особое внимание.
Ранее URA.RU рассказывало, что полицейские задержали вандала, который разгромил несколько могил на кладбище в Югорске. Правоохранители возбудили уголовное дело.
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.