29 апреля 2023
28 апреля 2023

В районе ХМАО закроют площадки, пострадавшие от рук вандалов

В Ханты-Мансийском районе пострадавшие от рук вандалов площадки закроют из-за ремонта
© Служба новостей «URA.RU»
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Нарушение режима самоизоляции жителями города. Курган, детская площадка, дети, проход закрыт, нарушение режима самоизоляции, лето в городе
Площадки закроют для посетителей на время ремонта Фото:

В Ханты-Мансийском районе ХМАО детские и спортивные площадки, которые повредили вандалы, закроют для посещения на время ремонта. Об этом сообщил мэр Кирилл Минулин по итогам встречи с главами поселений в Горноправдинске.

«Пострадавшие от вандализма общественные пространства, в том числе детские и спортивные площадки, будут до завершения ремонтных работ закрыты для посещения детьми и взрослыми», — написал глава в своем telegram-канале. Минулин отметил, что во время проведения субботников мемориалам, памятникам и местам, где похоронены ветераны Великой Отечественной войны, будет уделено особое внимание.

Ранее URA.RU рассказывало, что полицейские задержали вандала, который разгромил несколько могил на кладбище в Югорске. Правоохранители возбудили уголовное дело.

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В Ханты-Мансийском районе ХМАО детские и спортивные площадки, которые повредили вандалы, закроют для посещения на время ремонта. Об этом сообщил мэр Кирилл Минулин по итогам встречи с главами поселений в Горноправдинске. «Пострадавшие от вандализма общественные пространства, в том числе детские и спортивные площадки, будут до завершения ремонтных работ закрыты для посещения детьми и взрослыми», — написал глава в своем telegram-канале. Минулин отметил, что во время проведения субботников мемориалам, памятникам и местам, где похоронены ветераны Великой Отечественной войны, будет уделено особое внимание. Ранее URA.RU рассказывало, что полицейские задержали вандала, который разгромил несколько могил на кладбище в Югорске. Правоохранители возбудили уголовное дело.
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