WSWS: судьба Байдена зависит от контрнаступления ВСУ 09 мая 2023 в 07:57 Размер текста - 17 + Провал контрнаступления ВСУ негативно скажется на судьбе Байдена, пишет WSWS Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Администрация президента США Джо Байдена возлагает большие надежды на успех контрнаступления ВСУ, так как провал украинской армии скажется на шансах Байдена на переизбрание. Об этом сообщает Международный Комитет Четвертого Интернационала (WSWS). «Администрация Байдена сделала ставку на украинский конфликт. Перспектива того, что наступление ВСУ не приведет к желаемому результату или даже полностью провалится, только снижает шансы действующего президента остаться на своем посту», — говорится в материале . Авторы статьи отмечают, что команда Джо Байдена желает использовать возможный прорыв украинской армии на усиление своей политической поддержки в США. Ранее стало известно, что конфликт на Украине дают выгоду Байдену, так как взлетевшие цены на газ и электричество в Европе ставят США в более выгодное положение. В то же время американские аналитики считают, что превращение украинского конфликта в военное столкновение между Россией и НАТО станет «самым большим кошмаром» для президентства Байдена , передает Pravda.Ru. Администрация президента США Джо Байдена возлагает большие надежды на успех контрнаступления ВСУ, так как провал украинской армии скажется на шансах Байдена на переизбрание. Об этом сообщает Международный Комитет Четвертого Интернационала (WSWS). «Администрация Байдена сделала ставку на украинский конфликт. Перспектива того, что наступление ВСУ не приведет к желаемому результату или даже полностью провалится, только снижает шансы действующего президента остаться на своем посту», — говорится в материале. Авторы статьи отмечают, что команда Джо Байдена желает использовать возможный прорыв украинской армии на усиление своей политической поддержки в США. Ранее стало известно, что конфликт на Украине дают выгоду Байдену, так как взлетевшие цены на газ и электричество в Европе ставят США в более выгодное положение. В то же время американские аналитики считают, что превращение украинского конфликта в военное столкновение между Россией и НАТО станет «самым большим кошмаром» для президентства Байдена, передает Pravda.Ru. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям