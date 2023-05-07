07 мая 2023
06 мая 2023
05 мая 2023

Пермяки расписали аварийные дома акростихами, посвященными мэру

Жители Перми посвятили акростихи своему мэру из-за аварийных домов
© Служба новостей «URA.RU»
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Аварийные дома, подлежащие сносу. Челябинск, аварийный дом, недвижимость, здание, руины, реновация, разруха, дом, жилье
Пермяки посвятили мэру акростихи Фото:

Жители Перми посвятили своему мэру Алексею Демкину акростихи. Их написали на сотнях аварийных домов. Об этом сообщает telegram-канал Mash.

«Пермяки боятся взлететь на воздух из-за вечных пожаров в аварийных постройках. Поэтому с помощью акростихов пытаются достучаться до администрации, которая не отвечает на жалобы», — говорится в посте.

Горожане записали видео, в котором рассказали о необходимости как можно скорее снести ветхие дома. По словам жителей, в аварийных постройках устраивают пожары бомжи.

«Огонь от аварийных зданий может перекинуться на газопровод и уничтожить жилые многоквартирные дома поблизости. Свою боль пермяки выразили с помощью акростихов в надежде, что их услышит мэр Алексей Демкин», — сообщается в посте telegram-канала.

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Жители Перми посвятили своему мэру Алексею Демкину акростихи. Их написали на сотнях аварийных домов. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Пермяки боятся взлететь на воздух из-за вечных пожаров в аварийных постройках. Поэтому с помощью акростихов пытаются достучаться до администрации, которая не отвечает на жалобы», — говорится в посте. Горожане записали видео, в котором рассказали о необходимости как можно скорее снести ветхие дома. По словам жителей, в аварийных постройках устраивают пожары бомжи. «Огонь от аварийных зданий может перекинуться на газопровод и уничтожить жилые многоквартирные дома поблизости. Свою боль пермяки выразили с помощью акростихов в надежде, что их услышит мэр Алексей Демкин», — сообщается в посте telegram-канала.
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