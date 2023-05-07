В ЯНАО самолет до Москвы прервал взлет из-за технических неполадок

08 мая 2023 в 17:22 Размер текста - 17 +

Борт авиакомпании «Ямал» не смог вылететь из Салехарда в Москву из-за гидросистемы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В аэропорту Салехарда самолет авиакомпании «Ямал», отправляющийся в Москву, был вынужден прервать взлет из-за неполадок с гидросистемой. О происшествии сообщает «AVIAINCIDENT». «08.05.2023 09 часов 11 минут аэропорт Салехард. При выполнении взлета, экипаж воздушного судна прервал взлет по причине индикации давления в одной из гидросистем», — сообщает telegram-канал «AVIAINCIDENT». Самолет самостоятельно освободил взлетную полосу. Состояние воздушного судна — удовлетворительное. По информации онлайн-табло аэропорта Салехард, вылет авиарейса состоялся с двухчасовой задержкой. Рейс вылетел в 11 часов местного времени.

В аэропорту Салехарда самолет авиакомпании «Ямал», отправляющийся в Москву, был вынужден прервать взлет из-за неполадок с гидросистемой. О происшествии сообщает «AVIAINCIDENT». «08.05.2023 09 часов 11 минут аэропорт Салехард. При выполнении взлета, экипаж воздушного судна прервал взлет по причине индикации давления в одной из гидросистем», — сообщает telegram-канал «AVIAINCIDENT». Самолет самостоятельно освободил взлетную полосу. Состояние воздушного судна — удовлетворительное. По информации онлайн-табло аэропорта Салехард, вылет авиарейса состоялся с двухчасовой задержкой. Рейс вылетел в 11 часов местного времени.