В ЯНАО самолет до Москвы прервал взлет из-за технических неполадок

Борт авиакомпании «Ямал» не смог вылететь из Салехарда в Москву из-за гидросистемы
В аэропорту Салехарда самолет авиакомпании «Ямал», отправляющийся в Москву, был вынужден прервать взлет из-за неполадок с гидросистемой. О происшествии сообщает «AVIAINCIDENT».
«08.05.2023 09 часов 11 минут аэропорт Салехард. При выполнении взлета, экипаж воздушного судна прервал взлет по причине индикации давления в одной из гидросистем», — сообщает telegram-канал «AVIAINCIDENT».
Самолет самостоятельно освободил взлетную полосу. Состояние воздушного судна — удовлетворительное.
По информации онлайн-табло аэропорта Салехард, вылет авиарейса состоялся с двухчасовой задержкой. Рейс вылетел в 11 часов местного времени.
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