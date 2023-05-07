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В ЯНАО самолет до Москвы прервал взлет из-за технических неполадок

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Взлет и посадка самолетов в аэропорту "Кольцово". Екатеринбург, boing 737, авиация, боинг737, самолет, vq-boy
Борт авиакомпании «Ямал» не смог вылететь из Салехарда в Москву из-за гидросистемы Фото:

В аэропорту Салехарда самолет авиакомпании «Ямал», отправляющийся в Москву, был вынужден прервать взлет из-за неполадок с гидросистемой. О происшествии сообщает «AVIAINCIDENT».

«08.05.2023 09 часов 11 минут аэропорт Салехард. При выполнении взлета, экипаж воздушного судна прервал взлет по причине индикации давления в одной из гидросистем», — сообщает telegram-канал «AVIAINCIDENT».

Самолет самостоятельно освободил взлетную полосу. Состояние воздушного судна — удовлетворительное.

По информации онлайн-табло аэропорта Салехард, вылет авиарейса состоялся с двухчасовой задержкой. Рейс вылетел в 11 часов местного времени.

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В аэропорту Салехарда самолет авиакомпании «Ямал», отправляющийся в Москву, был вынужден прервать взлет из-за неполадок с гидросистемой. О происшествии сообщает «AVIAINCIDENT». «08.05.2023 09 часов 11 минут аэропорт Салехард. При выполнении взлета, экипаж воздушного судна прервал взлет по причине индикации давления в одной из гидросистем», — сообщает telegram-канал «AVIAINCIDENT». Самолет самостоятельно освободил взлетную полосу. Состояние воздушного судна — удовлетворительное. По информации онлайн-табло аэропорта Салехард, вылет авиарейса состоялся с двухчасовой задержкой. Рейс вылетел в 11 часов местного времени.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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