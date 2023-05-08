Reuters: НАТО подняла ВВС у Черного моря из-за российских пилотов

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НАТО. Москва. stock, нато, истребитель, самолет, nato, stock, Rafale, рафаль
Воздушная полиция НАТО находится в состоянии повышенной готовности Фото:

Воздушная полиция НАТО у Черного моря приведена в повышенную готовность из-за якобы опасных действий российских пилотов вблизи польского самолета. Об этом сообщил представитель НАТО, пожелавший остаться анонимным.

«Самолеты миссии воздушной полиции НАТО были приведены в более высокую степень готовности в результате опасного поведения российского военного самолета рядом с польским военным самолетом [пограничного агентства ЕС] Frontex над Черным морем близ побережья Румынии в пятницу», — заявил представитель альянса. Его слова передает агентство Reuters.

Ранее Погранслужба Польши сообщала о том, что истребитель российских ВВС устроил опасный маневр против польского самолета над Черным морем. По словам польских пограничников, российский самолет совершил три подхода к польскому самолету Turbolet L-410 без соблюдения безопасной дистанции. Агентство URA.RU направило запрос в Минобороны для подтверждения или опровержения этой информации. На данный момент ответ не поступил.

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Воздушная полиция НАТО у Черного моря приведена в повышенную готовность из-за якобы опасных действий российских пилотов вблизи польского самолета. Об этом сообщил представитель НАТО, пожелавший остаться анонимным. «Самолеты миссии воздушной полиции НАТО были приведены в более высокую степень готовности в результате опасного поведения российского военного самолета рядом с польским военным самолетом [пограничного агентства ЕС] Frontex над Черным морем близ побережья Румынии в пятницу», — заявил представитель альянса. Его слова передает агентство Reuters. Ранее Погранслужба Польши сообщала о том, что истребитель российских ВВС устроил опасный маневр против польского самолета над Черным морем. По словам польских пограничников, российский самолет совершил три подхода к польскому самолету Turbolet L-410 без соблюдения безопасной дистанции. Агентство URA.RU направило запрос в Минобороны для подтверждения или опровержения этой информации. На данный момент ответ не поступил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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