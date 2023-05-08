Reuters: НАТО подняла ВВС у Черного моря из-за российских пилотов

08 мая 2023 в 21:08 Размер текста - 17 +

Воздушная полиция НАТО находится в состоянии повышенной готовности Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Воздушная полиция НАТО у Черного моря приведена в повышенную готовность из-за якобы опасных действий российских пилотов вблизи польского самолета. Об этом сообщил представитель НАТО, пожелавший остаться анонимным. «Самолеты миссии воздушной полиции НАТО были приведены в более высокую степень готовности в результате опасного поведения российского военного самолета рядом с польским военным самолетом [пограничного агентства ЕС] Frontex над Черным морем близ побережья Румынии в пятницу», — заявил представитель альянса. Его слова передает агентство Reuters. Ранее Погранслужба Польши сообщала о том, что истребитель российских ВВС устроил опасный маневр против польского самолета над Черным морем. По словам польских пограничников, российский самолет совершил три подхода к польскому самолету Turbolet L-410 без соблюдения безопасной дистанции. Агентство URA.RU направило запрос в Минобороны для подтверждения или опровержения этой информации. На данный момент ответ не поступил.

Воздушная полиция НАТО у Черного моря приведена в повышенную готовность из-за якобы опасных действий российских пилотов вблизи польского самолета. Об этом сообщил представитель НАТО, пожелавший остаться анонимным. «Самолеты миссии воздушной полиции НАТО были приведены в более высокую степень готовности в результате опасного поведения российского военного самолета рядом с польским военным самолетом [пограничного агентства ЕС] Frontex над Черным морем близ побережья Румынии в пятницу», — заявил представитель альянса. Его слова передает агентство Reuters. Ранее Погранслужба Польши сообщала о том, что истребитель российских ВВС устроил опасный маневр против польского самолета над Черным морем. По словам польских пограничников, российский самолет совершил три подхода к польскому самолету Turbolet L-410 без соблюдения безопасной дистанции. Агентство URA.RU направило запрос в Минобороны для подтверждения или опровержения этой информации. На данный момент ответ не поступил.