Российский истребитель напугал польских пограничников

Погранслужба Польши: российский Су-35 опасно перехватил Turbolet L-410 над Черным морем

07 мая 2023 в 16:18 Размер текста - 17 +

СУ-35 опасно сблизился с польским самолетом Turbolet L-410 Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Истребитель российских ВВС устроил опасный маневр против самолета Пограничной стражи Польши над Черным морем. Об этом сообщили польские пограничники. «Двухмоторный российский истребитель Су-35, без какого-либо радиоконтакта, влетел в оперативную зону, обозначенную Румынией. После этого он совершил агрессивные и опасные маневры — три подхода к польскому самолету Turbolet L-410 без соблюдения безопасной дистанции», — говорится в сообщении Погранстражи Польши . Польские военные рассказали, что после опасного вмешательства российского истребителя, у самолета пограничников возникла большая турбулентность и экипаж на время утратил управление. Ранее URA.RU сообщало о российском Су-27, который чуть не сбил британский самолет-разведчик вблизи Крыма. Инцидент произошел в 2022 году.



URA.RU направило запрос в Минобороны для подтверждения информации о маневре российских пилотов. На данный момент ответа не поступило.

Истребитель российских ВВС устроил опасный маневр против самолета Пограничной стражи Польши над Черным морем. Об этом сообщили польские пограничники. «Двухмоторный российский истребитель Су-35, без какого-либо радиоконтакта, влетел в оперативную зону, обозначенную Румынией. После этого он совершил агрессивные и опасные маневры — три подхода к польскому самолету Turbolet L-410 без соблюдения безопасной дистанции», — говорится в сообщении Погранстражи Польши. Польские военные рассказали, что после опасного вмешательства российского истребителя, у самолета пограничников возникла большая турбулентность и экипаж на время утратил управление. Ранее URA.RU сообщало о российском Су-27, который чуть не сбил британский самолет-разведчик вблизи Крыма. Инцидент произошел в 2022 году. URA.RU направило запрос в Минобороны для подтверждения информации о маневре российских пилотов. На данный момент ответа не поступило.