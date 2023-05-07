Российский истребитель напугал польских пограничников

Истребитель российских ВВС устроил опасный маневр против самолета Пограничной стражи Польши над Черным морем. Об этом сообщили польские пограничники.
«Двухмоторный российский истребитель Су-35, без какого-либо радиоконтакта, влетел в оперативную зону, обозначенную Румынией. После этого он совершил агрессивные и опасные маневры — три подхода к польскому самолету Turbolet L-410 без соблюдения безопасной дистанции», — говорится в сообщении
Польские военные рассказали, что после опасного вмешательства российского истребителя, у самолета пограничников возникла большая турбулентность и экипаж на время утратил управление.
Ранее URA.RU сообщало о российском Су-27, который чуть не сбил британский самолет-разведчик вблизи Крыма. Инцидент произошел в 2022 году.
URA.RU направило запрос в Минобороны для подтверждения информации о маневре российских пилотов. На данный момент ответа не поступило.
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