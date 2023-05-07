Российский истребитель напугал польских пограничников

Погранслужба Польши: российский Су-35 опасно перехватил Turbolet L-410 над Черным морем
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Городской жанр. Пермь, миг-31, истребитель, самолет
СУ-35 опасно сблизился с польским самолетом Turbolet L-410 Фото:

Истребитель российских ВВС устроил опасный маневр против самолета Пограничной стражи Польши над Черным морем. Об этом сообщили польские пограничники.

«Двухмоторный российский истребитель Су-35, без какого-либо радиоконтакта, влетел в оперативную зону, обозначенную Румынией. После этого он совершил агрессивные и опасные маневры — три подхода к польскому самолету Turbolet L-410 без соблюдения безопасной дистанции», — говорится в сообщении Погранстражи Польши.

Польские военные рассказали, что после опасного вмешательства российского истребителя, у самолета пограничников возникла большая турбулентность и экипаж на время утратил управление.

Ранее URA.RU сообщало о российском Су-27, который чуть не сбил британский самолет-разведчик вблизи Крыма. Инцидент произошел в 2022 году.

URA.RU направило запрос в Минобороны для подтверждения информации о маневре российских пилотов. На данный момент ответа не поступило.

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Истребитель российских ВВС устроил опасный маневр против самолета Пограничной стражи Польши над Черным морем. Об этом сообщили польские пограничники. «Двухмоторный российский истребитель Су-35, без какого-либо радиоконтакта, влетел в оперативную зону, обозначенную Румынией. После этого он совершил агрессивные и опасные маневры — три подхода к польскому самолету Turbolet L-410 без соблюдения безопасной дистанции», — говорится в сообщении Погранстражи Польши. Польские военные рассказали, что после опасного вмешательства российского истребителя, у самолета пограничников возникла большая турбулентность и экипаж на время утратил управление. Ранее URA.RU сообщало о российском Су-27, который чуть не сбил британский самолет-разведчик вблизи Крыма. Инцидент произошел в 2022 году. URA.RU направило запрос в Минобороны для подтверждения информации о маневре российских пилотов. На данный момент ответа не поступило.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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