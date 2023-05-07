Фейки о поджигателях похожи на работу ЦИПсО, считают источники агентства Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Лесные пожары в России 2023

В Тюмени на фоне сильнейших пожаров массово распространяются фейки, в причинах возгорания видят «след украинских диверсантов» или «таинственную банду пироманьяков». Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, подобные информационные вбросы нацелены на дестабилизацию общества и разжигание паники. При этом они имеют черты, схожие с методами работы украинского Центра информационно-психологических операций (ЦИПсО).

«Естественно, никаких признаков „украинского следа“ тут нет. Причина пожаров в банальной совокупности факторов: погодные условия и халатность. Однако слухи множатся в прогрессии. От школ до кабинетов чиновников муссируется откровенная чушь, которая раздувает лишнюю панику, а также преувеличивает значимость несуществующих украинских диверсантов», — заявил собеседник агентства.

Такую же позицию заняли источники агентства сразу нескольких силовых структур (УМВД, СКР, ФСБ, МЧС). Источники в погонах сошлись во мнении, что распространяемые в регионе вбросы имеют почерк ЦИПсО (киберподразделение ВСУ), которые не чураются создания ложной информации с целью разжигания паники. Они также отметили, что дезинформация «как по методичке» появляется в соцсетях, после чего ее подхватывают обычные жители и запускают эффект сарафанного радио. «Прежде чем слепо верить, надо хорошо подумать, кому это выгодно и к чему может привести», — резюмировал один из собеседников.

Ранее информационный центр правительства Тюменской области неоднократно опровергал распространяемые в соцсетях видео, на которых люди якобы устраивали поджоги. Так, 6 мая в telegram-каналах появилось видео о пациенте психбольницы, на котором он признавался в регулярных поджогах леса. В инфоцентре объяснили, что данные кадры были сняты еще в 2022 году в Свердловской области.

Также 7 мая власти опровергли сразу два сообщения о поджигателях. В первом из них мужчины в камуфляжной форме поджигали тюменские леса, однако при проверке фактов выяснилось, что видео с ними было сделано в другом регионе. Во втором случае в чатах мессенджера Viber распространяли информацию о поджогах в Ирбитском районе, который не относится к Тюменской области.

При этом местные жители также распространяют видео, на которых показывают «диверсионные сооружения». Однако вероятней всего, с орудием диверсантов был перепутал элемент «встречного пала» (техника противодействия лесным пожарам с помощью встречных поджогов для перекрытия пути основному пожару).