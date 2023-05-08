08 мая 2023
07 мая 2023

В ХМАО синоптики предупредили жителей об опасной погоде

В ХМАО 9 мая синоптики прогнозируют порывы ветра более 25 метров в секунду
© Служба новостей «URA.RU»
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По прогнозу порывы ветра будут достигать скорости более 25 м/с Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе синоптики предупредили о сильном ветре, который местами будет достигать порывов более 25 метров в секунду. На сайте Обь-Иртышского УГМС уточняется, что данное погодное явление продлится до первой половины ночи 9 мая.

«До конца дня 8 мая и первую половину ночи 9 мая местами по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре ожидается опасное явление — очень сильный ветер порывами 25 м/с и более», — передается на сайте управления. Днем 9 мая ветер немного ослабнет. Его скорость составит 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с.

После праздничных выходных 10 мая порывы ветра сохранятся местами до 15-18 м/с. В ближайшие дни днем прогнозируется плюсовая температура воздуха. Возможны небольшие осадки в виде дождя.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ямало-Ненецком автономном округе синоптики предупредили о сильном ветре, который в прибрежных и предгорных районах будет достигать 30 метров в секунду. Данное погодное явление продлится 8 мая и 9 мая.

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В Ханты-Мансийском автономном округе синоптики предупредили о сильном ветре, который местами будет достигать порывов более 25 метров в секунду. На сайте Обь-Иртышского УГМС уточняется, что данное погодное явление продлится до первой половины ночи 9 мая. «До конца дня 8 мая и первую половину ночи 9 мая местами по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре ожидается опасное явление — очень сильный ветер порывами 25 м/с и более», — передается на сайте управления. Днем 9 мая ветер немного ослабнет. Его скорость составит 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с. После праздничных выходных 10 мая порывы ветра сохранятся местами до 15-18 м/с. В ближайшие дни днем прогнозируется плюсовая температура воздуха. Возможны небольшие осадки в виде дождя. Ранее URA.RU сообщало, что в Ямало-Ненецком автономном округе синоптики предупредили о сильном ветре, который в прибрежных и предгорных районах будет достигать 30 метров в секунду. Данное погодное явление продлится 8 мая и 9 мая.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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