Тысячи жителей Тюмени вышли на улицы города, чтобы отметить День Победы, который впервые прошел без салютов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюменской области завершились мероприятия, посвященные празднованию 78-й годовщины Великой Победы. В целях безопасности местным властям пришлось изменить привычный формат праздника: он прошел без салютов, традиционного шествия трудовых коллективов и торжественного прохождения военнослужащих. Самые яркие моменты празднования Дня Победы в Тюмени — в фотоподборке URA.RU.

День Победы в Тюмени начался с возложения цветов к мемориалам Великой Отечественной войны Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Мэр Тюмени Руслан Кухарук возложил цветы на мемориале Площадь Памяти Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Пока на Площади Памяти выступал духовой оркестр ТВВИКУ… Фото: Денис Моргунов © URA.RU

… за безопасностью следили силовики с противодроновыми ружьями Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В День Победы на улицы Тюмени вышли тысячи жителей города… Фото: Денис Моргунов © URA.RU

… некоторым из них удалось попробовать настоящую солдатскую кашу Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В 2023 году тюменские власти отменили шествие «Бессмертного полка», но жители Тюмени все равно вышли на улицы с портретами близких, которые приближали Великую Победу Фото: Денис Моргунов © URA.RU

У тюменского Технопарка была открыта выставка военной техники… Фото: Денис Моргунов © URA.RU

…, но горожанам больше понравилось фотографироваться с оружием Фото: Денис Моргунов © URA.RU

На площади 400-летия Тюмени прошел традиционный праздничный концерт… Фото: Денис Моргунов © URA.RU

…, а на Туре — парад катамаранов. Его в Тюмени провели впервые Фото: Денис Моргунов © URA.RU

День Победы в Тюмени завершился минутой молчания Фото: Денис Моргунов © URA.RU