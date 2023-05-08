08 мая 2023
07 мая 2023

Как в Тюмени отметили День Победы. Фоторепортаж

© Служба новостей «URA.RU»
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Площадь 400 лет Тюмени. Тюмень
Тысячи жителей Тюмени вышли на улицы города, чтобы отметить День Победы, который впервые прошел без салютов Фото:

В Тюменской области завершились мероприятия, посвященные празднованию 78-й годовщины Великой Победы. В целях безопасности местным властям пришлось изменить привычный формат праздника: он прошел без салютов, традиционного шествия трудовых коллективов и торжественного прохождения военнослужащих. Самые яркие моменты празднования Дня Победы в Тюмени — в фотоподборке URA.RU.

Площадь памяти. Тюмень
День Победы в Тюмени начался с возложения цветов к мемориалам Великой Отечественной войны
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Площадь памяти. Тюмень
Мэр Тюмени Руслан Кухарук возложил цветы на мемориале Площадь Памяти
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Площадь памяти. Тюмень
Пока на Площади Памяти выступал духовой оркестр ТВВИКУ…
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Площадь памяти. Тюмень
… за безопасностью следили силовики с противодроновыми ружьями
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Площадь памяти. Тюмень
В День Победы на улицы Тюмени вышли тысячи жителей города…
Фото:
Площадь памяти. Тюмень
… некоторым из них удалось попробовать настоящую солдатскую кашу
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Площадь памяти. Тюмень
В 2023 году тюменские власти отменили шествие «Бессмертного полка», но жители Тюмени все равно вышли на улицы с портретами близких, которые приближали Великую Победу
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Технопарк. Тюмень
У тюменского Технопарка была открыта выставка военной техники…
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Технопарк. Тюмень
…, но горожанам больше понравилось фотографироваться с оружием
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Площадь 400 лет Тюмени. Тюмень
На площади 400-летия Тюмени прошел традиционный праздничный концерт…
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Контора пароходства и парад катамаранов. Тюмень
…, а на Туре — парад катамаранов. Его в Тюмени провели впервые
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Минута молчания. Тюмень
День Победы в Тюмени завершился минутой молчания
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Минута молчания. Тюмень
Тюменская область отказалась от проведения салюта на День Победы в 2023 году. В регионе продолжает действовать режим ЧС из-за лесных и ландшафтных пожаров. К вечеру 9 мая на улицах Тюмени вновь появился стойкий запах дыма
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В Тюменской области завершились мероприятия, посвященные празднованию 78-й годовщины Великой Победы. В целях безопасности местным властям пришлось изменить привычный формат праздника: он прошел без салютов, традиционного шествия трудовых коллективов и торжественного прохождения военнослужащих. Самые яркие моменты празднования Дня Победы в Тюмени — в фотоподборке URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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