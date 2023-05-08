Тысячи жителей Тюмени вышли на улицы города, чтобы отметить День Победы, который впервые прошел без салютов
В Тюменской области завершились мероприятия, посвященные празднованию 78-й годовщины Великой Победы. В целях безопасности местным властям пришлось изменить привычный формат праздника: он прошел без салютов, традиционного шествия трудовых коллективов и торжественного прохождения военнослужащих. Самые яркие моменты празднования Дня Победы в Тюмени — в фотоподборке URA.RU.
День Победы в Тюмени начался с возложения цветов к мемориалам Великой Отечественной войны
Мэр Тюмени Руслан Кухарук возложил цветы на мемориале Площадь Памяти
Пока на Площади Памяти выступал духовой оркестр ТВВИКУ…
… за безопасностью следили силовики с противодроновыми ружьями
В День Победы на улицы Тюмени вышли тысячи жителей города…
… некоторым из них удалось попробовать настоящую солдатскую кашу
В 2023 году тюменские власти отменили шествие «Бессмертного полка», но жители Тюмени все равно вышли на улицы с портретами близких, которые приближали Великую Победу
У тюменского Технопарка была открыта выставка военной техники…
…, но горожанам больше понравилось фотографироваться с оружием
На площади 400-летия Тюмени прошел традиционный праздничный концерт…
…, а на Туре — парад катамаранов. Его в Тюмени провели впервые
День Победы в Тюмени завершился минутой молчания
Тюменская область отказалась от проведения салюта на День Победы в 2023 году. В регионе продолжает действовать режим ЧС из-за лесных и ландшафтных пожаров. К вечеру 9 мая на улицах Тюмени вновь появился стойкий запах дыма
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