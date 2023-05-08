08 мая 2023

В небе над свердловским городом заметили боевые самолеты

© Служба новостей «URA.RU»
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Парад Победы, торжественное построение на Площади революции. Челябинск, досааф, самолет
Представление пилотажной группы «Русь» прошло в Кировограде Фото:

Жители Кировграда (Свердловская область) заметили в небе учебно-боевые самолеты Л-39. В городе прошло представление пилотажной группы «Русь». Об этом рассказали читатели URA.RU.

«Спасибо большое за представление. Смотрели с балкона. Все было очень здорово и замечательно. Детям очень понравилось, особенно мальчикам. Смотрели, затаив дыхание», — делятся собеседники агентства.

Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге начались торжественные мероприятия на 9 Мая. URA.RU ведет прямую трансляцию с праздника.

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Жители Кировграда (Свердловская область) заметили в небе учебно-боевые самолеты Л-39. В городе прошло представление пилотажной группы «Русь». Об этом рассказали читатели URA.RU. «Спасибо большое за представление. Смотрели с балкона. Все было очень здорово и замечательно. Детям очень понравилось, особенно мальчикам. Смотрели, затаив дыхание», — делятся собеседники агентства. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге начались торжественные мероприятия на 9 Мая. URA.RU ведет прямую трансляцию с праздника.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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