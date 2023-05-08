В небе над свердловским городом заметили боевые самолеты

09 мая 2023 в 12:26 Размер текста - 17 +

Представление пилотажной группы «Русь» прошло в Кировограде Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители Кировграда (Свердловская область) заметили в небе учебно-боевые самолеты Л-39. В городе прошло представление пилотажной группы «Русь». Об этом рассказали читатели URA.RU. «Спасибо большое за представление. Смотрели с балкона. Все было очень здорово и замечательно. Детям очень понравилось, особенно мальчикам. Смотрели, затаив дыхание», — делятся собеседники агентства. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге начались торжественные мероприятия на 9 Мая. URA.RU ведет прямую трансляцию с праздника.

Жители Кировграда (Свердловская область) заметили в небе учебно-боевые самолеты Л-39. В городе прошло представление пилотажной группы «Русь». Об этом рассказали читатели URA.RU. «Спасибо большое за представление. Смотрели с балкона. Все было очень здорово и замечательно. Детям очень понравилось, особенно мальчикам. Смотрели, затаив дыхание», — делятся собеседники агентства. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге начались торжественные мероприятия на 9 Мая. URA.RU ведет прямую трансляцию с праздника.